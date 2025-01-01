Arts
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 35
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 28
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
2 окт 2025 : 		 Лидер W.A.S.P. о восстановлении после операции

16 авг 2025 : 		 Гитарист W.A.S.P. о новом материале

2 июл 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я так загружен туром, что зачем думать об альбоме...»

28 июн 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я в порядке!»

1 июн 2025 : 		 W.A.S.P. не думают об акустическом альбоме

27 май 2025 : 		 Лидер W.A.S.P. готовит книгу

30 апр 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Цензура сейчас покруче, чем в 80-е»

28 апр 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Музыка больше не имеет той ценности, которую имела раньше, и это меня печалит»

19 фев 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Вы не можете нас "отменить"»

16 фев 2025 : 		 Сборник би-сайдов W.A.S.P. будет доступен в цифровом варианте

6 янв 2025 : 		 Концертный релиз W.A.S.P. выйдет на виниле

23 дек 2024 : 		 Видео последнего концерта W.A.S.P.

18 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Молодежь перестала ценить музыку»

10 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о Nicko McBrain

2 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. об исполнении дебютного альбома целиком

1 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Никто не любит скуку»

23 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Трамп готов умереть за дело, я должен быть рядом!»

20 ноя 2024 : 		 Видео полного концерта W.A.S.P.

19 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. хвалит Трампа

16 ноя 2024 : 		 Бокс-сет W.A.S.P. выйдет зимой

14 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. : «Как и большинство артистов, я всю свою карьеру жил в пузыре»

12 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

10 ноя 2024 : 		 W.A.S.P. целиком сыграли первый альбом

12 сен 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о фанере: «Любим. Практикуем»

1 сен 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. вспоминает первый концерт

13 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. :«Новые песни должны быть куда лучше классики!»
BLACKIE LAWLESS в рамках общения с поклонниками на концерте 28 сентября в Eventim Apollo in London, United Kingdom ответил на вопрос о том, как вернулся в форму через два года после успешной операции на позвоночнике:

«Мной занимались отличные специалисты в течение почти девяти месяцев по-настоящему болезненной реабилитации. Реабилитация — это одиночное занятие. И никто не может в этом помочь, потому что я проводил с ними два часа в день. Я работал с ними пять-шесть дней в неделю. И они не хотели, чтобы я делал что-то ещё, когда возвращался домой, потому что они хотели, чтобы я отдыхал в реабилитационном центре для следующего дня. А остальные 22 часа в сутки я был один... Мы разговаривали сами с собой больше, чем с кем-либо ещё. И если ты занимаешься спортом, ты слушаешь разговоры спортсменов, внутренний диалог, который начинается в твоей голове, когда ты проходишь через всё это: "Смогу ли я когда-нибудь..." и так далее. И это преследует тебя снова и снова.

Я не знал об этом, но за неделю до начала нашего тура в прошлом году врачи сказали мне: "Мы не хотели тебе ничего говорить раньше, но с учётом всего, через что ты прошёл, обычный человек не смог бы восстановиться после этого". Они не любят ничего говорить, потому что есть один шанс из миллиона, когда кто-то сможет восстановиться, поэтому они не хотят предвзято относиться к этому вопросу. Но я думаю, что во многом это зависит от того, насколько сильно ты этого хочешь, потому что я и думать не хотел, что у меня не будет возможности... Мог бы я сидеть в кресле и петь? Да, наверное, мог бы, но я не хочу этого. Я хочу делать то, что захочу. И я хотел вернуть своё тело. Оно у меня только одно. Но я говорю это для своего же блага. Всё зависит от того, насколько сильно ты этого хочешь».




просмотров: 134

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
