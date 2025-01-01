сегодня



Лидер W.A.S.P. о восстановлении после операции



BLACKIE LAWLESS в рамках общения с поклонниками на концерте 28 сентября в Eventim Apollo in London, United Kingdom ответил на вопрос о том, как вернулся в форму через два года после успешной операции на позвоночнике:



«Мной занимались отличные специалисты в течение почти девяти месяцев по-настоящему болезненной реабилитации. Реабилитация — это одиночное занятие. И никто не может в этом помочь, потому что я проводил с ними два часа в день. Я работал с ними пять-шесть дней в неделю. И они не хотели, чтобы я делал что-то ещё, когда возвращался домой, потому что они хотели, чтобы я отдыхал в реабилитационном центре для следующего дня. А остальные 22 часа в сутки я был один... Мы разговаривали сами с собой больше, чем с кем-либо ещё. И если ты занимаешься спортом, ты слушаешь разговоры спортсменов, внутренний диалог, который начинается в твоей голове, когда ты проходишь через всё это: "Смогу ли я когда-нибудь..." и так далее. И это преследует тебя снова и снова.



Я не знал об этом, но за неделю до начала нашего тура в прошлом году врачи сказали мне: "Мы не хотели тебе ничего говорить раньше, но с учётом всего, через что ты прошёл, обычный человек не смог бы восстановиться после этого". Они не любят ничего говорить, потому что есть один шанс из миллиона, когда кто-то сможет восстановиться, поэтому они не хотят предвзято относиться к этому вопросу. Но я думаю, что во многом это зависит от того, насколько сильно ты этого хочешь, потому что я и думать не хотел, что у меня не будет возможности... Мог бы я сидеть в кресле и петь? Да, наверное, мог бы, но я не хочу этого. Я хочу делать то, что захочу. И я хотел вернуть своё тело. Оно у меня только одно. Но я говорю это для своего же блага. Всё зависит от того, насколько сильно ты этого хочешь».







