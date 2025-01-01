сегодня



HATEBREED ответили на иск CHRIS BEATTIE



По сообщению Billboard, HATEBREED ответили на иск CHRIS BEATTIE/ 25 сентября HATEBREED и Jasta подали ходатайство об отмене некоторых претензий Battie, в котором раскол между сторонами назван "рядовым делом о распаде группы" и говорится о Battie как о "недовольном бывшем участнике группы", который "ошибочно заявляет о своем праве оставаться постоянным участником HATEBREED на неопределенный срок, несмотря на то, что основополагающие отношения между сторонами могли быть расторгнуты по их желанию".



В соответствии с ходатайством, Battie, Jasta и барабанщик HATEBREED Matthew Byrne "заключили соглашение о по продажам товаров группы примерно 25 сентября 2015 года, согласно которому каждый из них получал по 25% от выручки от продажи товаров, а двое других участников группы получали остальные 25% от выручки, то есть по 12,5% на руки"



Согласно ходатайству, Battie "был отстранен от участия в группе 15 ноября 2024 года", а далее добавляется, что "[Battie] полностью отказывается утверждать, что с HATEBREED или участниками HATEBREED было заключено какое-либо соглашение, или что [Battie] имеет долю собственности на название Группы. [Battie] также не утверждает, что он не получал гонораров за записи или публикации в связи с проектами звукозаписи, над которыми он работал. [Battie] утверждает, что [Jasta] и [Battie] с самого основания Группы придерживались "подразумеваемого соглашения" о том, что [Battie] будет "равноправным совладельцем" и получит долю в прибыли Группы, роялти и правах. Жалоба [Battie] лишена каких-либо утверждений о том, что HATEBREED поддерживали соглашение с [Battie] относительно его статуса в Группе или его права на доходы Группы. Без письменного соглашения с оговоренным сроком действия отношения [Battie] с группой могли быть расторгнуты по собственному желанию".



Ходатайство HATEBREED также касалось заявления Battie о том, что Jasta уволил его после ссылки на "предполагаемый инцидент, который произошел примерно 9 ноября 2024 года непосредственно перед концертом HATEBREED в театре Toyota Oakdale в Уоллингфорде, штат Коннектикут". В жалобе Battie говорилось, что "охранник Live Nation, работавший на площадке, ложно сообщил, что Battie приставал к ней, когда она вошла в театр перед его выступлением. Эти утверждения были заведомо ложными. Battie никогда не приставал ни к одному сотруднику Live Nation, и, скорее всего, она приняла его за кого-то другого".



В ходатайстве HATEBREED адвокат группы написал: "[Battie] не утверждает, что [HATEBREED и Jasta] совершили какое-либо противоправное поведение во время процесса прекращения участия [Battie] в группе. [Battie] просто утверждает, что [HATEBREED и Jasta] "внезапно отстранили" [Battie] от участия в группе "на основании неподтвержденных и ложных обвинений", связанных с инцидентом с Live Nation, который привел к его "эмоциональному расстройству", даже если инцидент с Live Nation был "назван" "ложным". что касается его увольнения, то утверждения [Battie] не являются обоснованной претензией, поскольку инцидент просто предшествовал его увольнению — он не был связан с самим процессом увольнения".



В ходатайстве также говорится: "[Battie] утверждает, что он "вносил вклад в деятельность группы на протяжении десятилетий", и теперь [HATEBREED и Jasta] несправедливо удерживают его долю в доходах группы после его увольнения. Иск [Battie] о неосновательном обогащении недостаточно обоснован, поскольку [Battie] не утверждает, что он имеет право на бессрочное получение дохода от группы после прекращения ее деятельности, основываясь только на его предыдущих взносах в Группу".







