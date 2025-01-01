сегодня



Участники HALESTORM о прощальном шоу Оззи



Музыканты HALESTORM, Lzzy Hale и Joe Hottinger, в интервью 105.7 The Point поговорил про прощальное шоу Оззи Осборна.



Lzzy: «Я считаю, что, как бы нам всем ни было грустно без нашего Оззи, он из тех, кто будет жить вечно благодаря своей музыке и своему наследию».



Joe: «Я был в восторге от того, как далеко все это зашло. Он собрал сотни миллионов на благотворительность, пообщался со всеми своими друзьями. Он смог заняться своим самым любимым делом в мире — в последний раз выйти на сцену — и он смог сделать это рядом со стадионом, на котором вырос, в своем родном городе. И, мама, он пошел домой, и это было потрясающе.



Это было самое захватывающее музыкальное событие, которое я когда-либо испытывал, просто находясь в такой толпе. Играть было потрясающе — это было круто, это было весело — но находиться в толпе… Когда вокруг тебя собирается около 50 000 человек, эмоции только усиливаются, и все это по уважительной причине, потому что мы любим тебя, Оззи. А потом он начинает петь "Mama, I'm Coming Home". И все плакали — все вокруг. Но когда мы были в окружении такого количества людей, настроенных на эту волну, все это только усиливалось. Это был потрясающий опыт. И я надеюсь, что мы снова почувствуем что-то подобное.



Музыка такая классная и волшебная, и она может объединить так много людей. Это музыка, это волшебство, и было так здорово, что Оззи смог создать ее в последний раз. Мне все очень понравилось!»







