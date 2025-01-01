Arts
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 35
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 28
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
*

Halestorm

*



2 окт 2025 : 		 Участники HALESTORM о прощальном шоу Оззи

13 авг 2025 : 		 Гитарист HALESTORM о финальном шоу BLACK SABBATH

10 авг 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM о финальном шоу BLACK SABBATH: «Случайных людей там не было»

8 авг 2025 : 		 Новое видео HALESTORM

26 июл 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Великих»

11 июл 2025 : 		 Новая песня HALESTORM

7 июл 2025 : 		 Группа HALESTORM выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

26 июн 2025 : 		 Новое видео HALESTORM

16 июн 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Сначала я пела белкам, а потом...»

8 июн 2025 : 		 Почему HALESTORM сыграли сразу пять новых песен?

30 май 2025 : 		 Новое видео HALESTORM

19 май 2025 : 		 HALESTORM исполнили пять новых песен

29 апр 2025 : 		 Новый альбом HALESTORM выйдет летом

22 апр 2025 : 		 Новая песня HALESTORM

15 апр 2025 : 		 HALESTORM выпустят сингл в апреле

11 апр 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM о новом альбоме

21 мар 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM работает над книгой

11 янв 2025 : 		 Участники HALESTORM открыли тур

30 дек 2024 : 		 Участники HALESTORM исполнили в акустике SKID ROW, FLEETWOOD MAC

27 ноя 2024 : 		 Гитаристка THE WARNING присоединилась на сцене к HALESTORM

17 ноя 2024 : 		 Кавер-версия BROOKS & DUNN от HALESTORM

17 окт 2024 : 		 AMY LEE присоединилась на сцене к HALESTORM

30 сен 2024 : 		 У HALESTORM готово 70–80 % альбома

18 сен 2024 : 		 HALESTORM записали песню с BROOKS & DUNN

10 сен 2024 : 		 Вокалистка HALESTORM надеется закончить к декабрю

15 авг 2024 : 		 У HALESTORM готова половина
|||| сегодня

Участники HALESTORM о прощальном шоу Оззи



Музыканты HALESTORM, Lzzy Hale и Joe Hottinger, в интервью 105.7 The Point поговорил про прощальное шоу Оззи Осборна.

Lzzy: «Я считаю, что, как бы нам всем ни было грустно без нашего Оззи, он из тех, кто будет жить вечно благодаря своей музыке и своему наследию».

Joe: «Я был в восторге от того, как далеко все это зашло. Он собрал сотни миллионов на благотворительность, пообщался со всеми своими друзьями. Он смог заняться своим самым любимым делом в мире — в последний раз выйти на сцену — и он смог сделать это рядом со стадионом, на котором вырос, в своем родном городе. И, мама, он пошел домой, и это было потрясающе.

Это было самое захватывающее музыкальное событие, которое я когда-либо испытывал, просто находясь в такой толпе. Играть было потрясающе — это было круто, это было весело — но находиться в толпе… Когда вокруг тебя собирается около 50 000 человек, эмоции только усиливаются, и все это по уважительной причине, потому что мы любим тебя, Оззи. А потом он начинает петь "Mama, I'm Coming Home". И все плакали — все вокруг. Но когда мы были в окружении такого количества людей, настроенных на эту волну, все это только усиливалось. Это был потрясающий опыт. И я надеюсь, что мы снова почувствуем что-то подобное.

Музыка такая классная и волшебная, и она может объединить так много людей. Это музыка, это волшебство, и было так здорово, что Оззи смог создать ее в последний раз. Мне все очень понравилось!»




просмотров: 147

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
