сегодня



Концертное видео LEPROUS



LEPROUS выпустят новый концертный релиз, получивший название "An Evening Of Atonement", 21 октября на InsideOut Music. Он будет доступен на тройном виниле, двойном CD с Blu-ray и в цифровом варианте. Фрагмент из этого релиза, "Atonement / The Sky Is Red (Outro)", доступен ниже:



«В январе 2025 года мы приступили к реализации проекта по проведению самых масштабных концертов в нашей карьере на сегодняшний день, отыграв их в крупных европейских городах при аншлагах. Мы стремились устроить спектакль, используя музыку из всего нашего бэк-каталога на двух грандиозных концертах каждый вечер и демонстрируя все это в наших самых масштабных технических постановках на сегодняшний день. Кульминацией всего этого стал "An Evening Of Atonement", снятый вживую в замечательном 013 Poppodium в Тилбурге.



"Melodies Of Atonement" стал еще одной эволюцией для LEPROUS — мы избавились от оркестровых наслоений, которые определяли несколько предыдущих альбомов, и сосредоточились на том, как мы, пятеро музыкантов, звучим вместе — более целенаправленно, эффектно и сыро. Исполнять эти песни на сцене было захватывающе, а составление особого сет-листа, который переплетался бы с различными музыкальными изменениями в нашей карьере, было захватывающей задачей».



"An Evening Of Atonement" (2CD and Blu-ray digipak):



Disc One: CD 1 / Act 1 (61:55):



01. Silently Walking Alone (Live In Tilburg 2025) (05:53)

02. The Price (Live In Tilburg 2025) (05:13)

03. Illuminate (Live In Tilburg 2025) (04:24)

04. I Hear The Sirens (Live In Tilburg 2025) (04:52)

05. Like A Sunken Ship (Live In Tilburg 2025) (04:05)

06. Forced Entry (Live In Tilburg 2025) (10:14)

07. Out Of Here (Live In Tilburg 2025) (04:17)

08. Alleviate (Live In Tilburg 2025) (03:41)

09. Distant Bells (Live In Tilburg 2025) (08:41)

10. Foe (Live In Tilburg 2025) (03:27)

11. Nighttime Disguise (Live In Tilburg 2025) (07:01)



Disc Two: CD 2 / Act 2 (64:37):



01. Unfree My Soul (Live In Tilburg 2025) (05:44)

02. On Hold (Live In Tilburg 2025) (09:01)

03. Below (Live In Tilburg 2025) (05:57)

04. Passing (Live In Tilburg 2025) (08:49)

05. Faceless (Live In Tilburg 2025) (07:22)

06. Castaway Angels (Live In Tilburg 2025) (07:03)

07. From The Flame (Live In Tilburg 2025) (03:59)

08. Slave (Live In Tilburg 2025) (06:49)

09. Atonement (Live In Tilburg 2025) (05:02)

10. The Sky Is Red (Outro) (Live In Tilburg 2025) (04:45)



Disc Three: Blu-ray (173:12 min.):



Live In Tilburg 2025 (Concert) (146:42 min.)



Act 1:



01. Silently Walking Alone (Live In Tilburg 2025) (05:54)

02. The Price (Live In Tilburg 2025) (05:11)

03. Illuminate (Live In Tilburg 2025) (04:24)

04. I Hear The Sirens (Live In Tilburg 2025) (04:53)

05. Like A Sunken Ship (Live In Tilburg 2025) (04:41)

06. Forced Entry (Live In Tilburg 2025) (10:20)

07. Out Of Here (Live In Tilburg 2025) (04:17)

08. Alleviate (Live In Tilburg 2025) (03:41)

09. Distant Bells (Live In Tilburg 2025) (08:34)

10. Foe (Live In Tilburg 2025) (03:27)

11. Nighttime Disguise (Live In Tilburg 2025) (07:01)



Act 2:



12. Unfree My Soul (Live In Tilburg 2025) (05:23)

13. On Hold (Live In Tilburg 2025) (07:45)

14. Below (Live In Tilburg 2025) (07:12)

15. Passing (Live In Tilburg 2025) (08:53)

16. Faceless (Live In Tilburg 2025) (07:22)

17. Castaway Angels (Live In Tilburg 2025) (07:07)

18. From The Flame (Live In Tilburg 2025) (03:52)

19. Slave (Live In Tilburg 2025) (06:49)

20. Atonement (Live In Tilburg 2025) (04:43)

21. The Sky Is Red (Outro) (Live In Tilburg 2025) (04:45)



An Interview With LEPROUS (bonus content) (26.30 min.)











+0 -0



просмотров: 103

