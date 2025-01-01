Arts
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 34
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 28
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
InnerWish

2 окт 2025 : 		 Видео с текстом от INNERWISH

25 июл 2025 : 		 Новая песня INNERWISH

26 окт 2024 : 		 Видео с текстом от INNERWISH

3 окт 2024 : 		 Новое видео INNERWISH

20 сен 2024 : 		 HANSI KÜRSCH в новом видео INNERWISH

27 авг 2024 : 		 Видео с текстом от INNERWISH

19 сен 2018 : 		 Переиздания INNERWISH выйдут осенью

15 дек 2016 : 		 Концертное видео INNERWISH

16 июн 2016 : 		 Новое видео INNERWISH

5 май 2016 : 		 Новая песня INNERWISH

16 мар 2016 : 		 Новое видео INNERWISH

20 фев 2016 : 		 Видео с текстом от INNERWISH

15 дек 2015 : 		 Новый альбом INNERWISH выйдет в марте

8 авг 2015 : 		 INNERWISH записывают новый альбом

27 фев 2013 : 		 INNERWISH нашли вокалиста

13 ноя 2010 : 		 INNERWISH поменяли барабанщика

26 май 2010 : 		 Новое видео INNERWISH

18 май 2006 : 		 INNERWISH: Трек "Final Prophecy" доступен в онлайне

25 янв 2006 : 		 INNERWISH завершают подготовку альбома
Видео с текстом от INNERWISH



INNERWISH опубликовали официальное видео с текстом на песню Defend Our Children's Hope

«Быть или не быть в альбоме? Вот в чем вопрос! Несомненно, мы часто задавали себе этот вопрос, потому что наличие 15 песен заставляет не включать некоторые из них в альбом. И дело не в том, что это не лучшая песня, особенно в данном случае, просто так иногда бывает. Несмотря ни на что, в этой песне есть все классические элементы INNERWISH, которые сохранялись все эти годы. Грув, мелодии и отрывистый припев. Мы говорили о детях в "Sea Of Lies,", и мы делаем это и здесь. Другой автор, другая точка зрения /впечатление. Опять же, для детей. Они — надежда человечества, они — наша надежда, они заслуживают гораздо большего. В конце концов, этот мир не их вина, а наша».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
