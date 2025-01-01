сегодня



Видео с текстом от INNERWISH



INNERWISH опубликовали официальное видео с текстом на песню Defend Our Children's Hope



«Быть или не быть в альбоме? Вот в чем вопрос! Несомненно, мы часто задавали себе этот вопрос, потому что наличие 15 песен заставляет не включать некоторые из них в альбом. И дело не в том, что это не лучшая песня, особенно в данном случае, просто так иногда бывает. Несмотря ни на что, в этой песне есть все классические элементы INNERWISH, которые сохранялись все эти годы. Грув, мелодии и отрывистый припев. Мы говорили о детях в "Sea Of Lies,", и мы делаем это и здесь. Другой автор, другая точка зрения /впечатление. Опять же, для детей. Они — надежда человечества, они — наша надежда, они заслуживают гораздо большего. В конце концов, этот мир не их вина, а наша».







