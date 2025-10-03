сегодня



JUDAS PRIEST запишут альбом в 2026



В рамках недавнего интервью басист JUDAS PRIEST Ian Hill ответил на вопрос о том, планируется ли выпуск новой музыки:



«В новом году мы планируем вернуться в студию. Я не знаю, когда выйдет альбом. Это долгий процесс. Мы не торопимся, поэтому всё займет некоторое время. Но запись, похоже, начнётся в следующем году».



На вопрос, начали ли он и другие участники JUDAS PRIEST сочинять новую музыку во время гастролей, Ian ответил:



«Я знаю, что Richie уже начал. Да, у него есть несколько общих идей. Так что у нас есть преимущество».



Что касается гастрольных планов JUDAS PRIEST в поддержку следующего студийного альбома, Hill сказал:



«Что ж, это тоже произойдёт. Очевидно, что если у тебя есть альбом, ты должен отправиться с ним в турне. Так что да, это тоже будет».







