Новости
Metallica

6 окт 2025 : 		 Арабская версия хита METALLICA

28 сен 2025 : 		 Новые фигурки METALLICA

13 сен 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 сен 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 авг 2025 : 		 Музыканты METALLICA почтили память Оззи

27 авг 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA'95

25 авг 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «Made In Japаn лучший хард-рок-концертник»

10 авг 2025 : 		 METALLICA уже встречалась насчет выступлений в Сфере

7 авг 2025 : 		 METALLICA готова выступить в Сфере

4 авг 2025 : 		 BOB ROCK защищает Load и Reload METALLICA

20 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 июл 2025 : 		 METALLICA выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

4 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 июн 2025 : 		 Альбом METALLICA стал первым в Великобритании

29 июн 2025 : 		 LARS ULRICH о «Metallica Saved My Life»

28 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
Арабская версия хита METALLICA



Марокканское трио LAZYWALL опубликовало видео собственного прочтения хита METALLICA "Nothing Else Matters".

«Мы решили записать кавер на "Nothing Else Matters" не только потому, что она нам нравится, но и потому, что она обращается ко всем. Это больше, чем металлический гимн; это произведение вне времени, которое выходит за рамки жанра и языка. Мы не хотели просто записать его. Мы хотели почтить его наследие, преобразив его, соединив западный рок с душой арабских и североафриканских музыкальных традиций».




просмотров: 19

