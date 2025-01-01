сегодня



Арабская версия хита METALLICA



Марокканское трио LAZYWALL опубликовало видео собственного прочтения хита METALLICA "Nothing Else Matters".



«Мы решили записать кавер на "Nothing Else Matters" не только потому, что она нам нравится, но и потому, что она обращается ко всем. Это больше, чем металлический гимн; это произведение вне времени, которое выходит за рамки жанра и языка. Мы не хотели просто записать его. Мы хотели почтить его наследие, преобразив его, соединив западный рок с душой арабских и североафриканских музыкальных традиций».







