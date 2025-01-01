сегодня



Видео полного выступления MEGADETH



Видео полного выступления MEGADETH, которое состоялось первого октября в PSD Bank Dome, Düsseldorf, Germany на разогреве у DISTURBED, доступно для просмотра ниже:



00:01 Symphony Of Destruction

03:44 Mechanix

08:15 Peace Sells

12:55 We'll Be Back

17:35 Tornado Of Souls

22:51 Sweating Bullets

27:43 Wake Up Dead

31:15 In My Darkest Hour

36:51 Hangar 18

42:01 Holy Wars…The Punishment Due







+0 -0



просмотров: 40

