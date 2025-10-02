Arts
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 37
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 28
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
*

Forbidden

*



2 окт 2025 : 		 Новое видео FORBIDDEN

9 сен 2025 : 		 Гитарист FORBIDDEN: «Люди хотят слушать старые пластинки, потому что они были естественными»

4 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления FORBIDDEN

26 июн 2025 : 		 Новое видео FORBIDDEN

22 апр 2025 : 		 Вокалист FORBIDDEN обещает новый сингл

1 апр 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления FORBIDDEN

20 мар 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления FORBIDDEN

19 фев 2025 : 		 FORBIDDEN начнут запись на следующей неделе

28 ноя 2024 : 		 Гитарист VOIVOD будет работать над новым материалом FORBIDDEN

18 сен 2024 : 		 Видео с выступления FORBIDDEN

21 авг 2024 : 		 Гитарист FORBIDDEN: «Я позитивно смотрю на шанс возродиться»

11 авг 2024 : 		 FORBIDDEN выступил с гитаристом VOIVOD

10 июл 2024 : 		 FORBIDDEN покинул гитарист

12 июн 2024 : 		 У FORBIDDEN много идей

25 май 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления FORBIDDEN

26 дек 2023 : 		 Видео с выступления FORBIDDEN

25 дек 2023 : 		 ROBB FLYNN присоединился на сцене к FORBIDDEN

20 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления FORBIDDEN

14 авг 2023 : 		 Видео с выступления FORBIDDEN

17 июл 2023 : 		 Видео с выступления FORBIDDEN

2 май 2023 : 		 Истории от FORBIDDEN

20 апр 2023 : 		 FORBIDDEN: «Это не реюнион, это возрождение!»

17 апр 2023 : 		 FORBIDDEN возвращаются?

5 апр 2020 : 		 Вокалист FORBIDDEN лечился от алкозависимости

3 янв 2013 : 		 FORBIDDEN не планируют выпуск новых альбомов

20 авг 2012 : 		 Гитарист FORBIDDEN: «Несмотря на вульгарность, Dave Mustaine близок к истине»
Новое видео FORBIDDEN



"Mutually Assured Dysfunction", новое видео FORBIDDEN, доступно для просмотра ниже. Это второй за 15 лет сингл от группы.




2 окт 2025
gravitgroove
разучились песни писать, осталась лишь мертвая стилистика повторно умирающего жанра.
