Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»
37
Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс...
29
Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать...
28
JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025
28
Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания
26
Forbidden
США
Thrash Metal
2 окт 2025
:
Новое видео FORBIDDEN
9 сен 2025
:
Гитарист FORBIDDEN: «Люди хотят слушать старые пластинки, потому что они были естественными»
4 сен 2025
:
Профессиональное видео полного выступления FORBIDDEN
26 июн 2025
:
Новое видео FORBIDDEN
22 апр 2025
:
Вокалист FORBIDDEN обещает новый сингл
1 апр 2025
:
Профессиональное видео с выступления FORBIDDEN
20 мар 2025
:
Профессиональное видео с выступления FORBIDDEN
19 фев 2025
:
FORBIDDEN начнут запись на следующей неделе
28 ноя 2024
:
Гитарист VOIVOD будет работать над новым материалом FORBIDDEN
18 сен 2024
:
Видео с выступления FORBIDDEN
21 авг 2024
:
Гитарист FORBIDDEN: «Я позитивно смотрю на шанс возродиться»
11 авг 2024
:
FORBIDDEN выступил с гитаристом VOIVOD
10 июл 2024
:
FORBIDDEN покинул гитарист
12 июн 2024
:
У FORBIDDEN много идей
25 май 2024
:
Профессиональное видео полного выступления FORBIDDEN
26 дек 2023
:
Видео с выступления FORBIDDEN
25 дек 2023
:
ROBB FLYNN присоединился на сцене к FORBIDDEN
20 сен 2023
:
Профессиональное видео с выступления FORBIDDEN
14 авг 2023
:
Видео с выступления FORBIDDEN
17 июл 2023
:
Видео с выступления FORBIDDEN
2 май 2023
:
Истории от FORBIDDEN
20 апр 2023
:
FORBIDDEN: «Это не реюнион, это возрождение!»
17 апр 2023
:
FORBIDDEN возвращаются?
5 апр 2020
:
Вокалист FORBIDDEN лечился от алкозависимости
3 янв 2013
:
FORBIDDEN не планируют выпуск новых альбомов
20 авг 2012
:
Гитарист FORBIDDEN: «Несмотря на вульгарность, Dave Mustaine близок к истине»
5 июл 2012
:
Басист FORBIDDEN покинул группу, вокалист — решил отдохнуть от музыки
25 апр 2012
:
Видео с выступления FORBIDDEN
1 ноя 2011
:
FORBIDDEN нашли барабанщика
25 окт 2011
:
FORBIDDEN собирают средства на лечение своего тур-менеджера
15 сен 2011
:
FORBIDDEN снимут своё выступление на фестивале ProgPower для DVD
17 авг 2011
:
FORBIDDEN расстались с ударником и отменили европейский тур
10 авг 2011
:
Новое видео FORBIDDEN
12 окт 2010
:
Новая песня FORBIDDEN
28 сен 2010
:
Новая песня FORBIDDEN
26 сен 2010
:
Гитарист FORBIDDEN о новом проекте
7 сен 2010
:
Обложка нового альбома FORBIDDEN
14 май 2010
:
FORBIDDEN о новом диске
19 мар 2010
:
Названия новых песен FORBIDDEN
16 мар 2010
:
FORBIDDEN заключили соглашение с NUCLEAR BLAST RECORDS
29 дек 2009
:
Steve Smyth объединил усилия с бывшими участниками BIOMECHANICAL и MERCENARY
15 сен 2009
:
FORBIDDEN определились с гитаристом
25 авг 2009
:
Новая песня FORBIDDEN
5 фев 2009
:
FORBIDDEN готовы к записи
11 янв 2009
:
FORBIDDEN поменяли гитаристов
сегодня
Новое видео FORBIDDEN
"Mutually Assured Dysfunction", новое видео FORBIDDEN, доступно для просмотра ниже. Это второй за 15 лет сингл от группы.
+1
-0
(
1
)
2 окт 2025
gravitgroove
разучились песни писать, осталась лишь мертвая стилистика повторно умирающего жанра.
просмотров: 205
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).