Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 38
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*Kings of Thrash приедут в Россию весной 23
*BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужа... 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 38
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*Kings of Thrash приедут в Россию весной 23
*BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужа... 23
[= ||| все новости группы



*

Biff Byford

*
Страна
United KingdomВеликобритания



3 окт 2025 : 		 BIFF BYFORD закончил с химией

16 сен 2025 : 		 BIFF BYFORD прошел первый раунд

20 авг 2025 : 		 BIFF BYFORD о своей операции

1 дек 2024 : 		 BIFF BYFORD перенес операцию

26 сен 2023 : 		 Новый альбом HEAVY WATER выйдет осенью

30 июл 2023 : 		 BIFF BYFORD: «AC/DC создали SAXON»

17 фев 2023 : 		 BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в лотерею»

20 окт 2021 : 		 Видео с текстом от HEAVY WATER

26 июл 2021 : 		 BIFF BYFORD об альбоме HEAVY WATER

18 июн 2021 : 		 BIFF BYFORD и сын: видео

11 май 2021 : 		 BIFF BYFORD и сын: видео

7 май 2021 : 		 BIFF BYFORD и сын: альбом летом

6 мар 2021 : 		 BIFF BYFORD работает над альбомом с сыном

19 май 2020 : 		 BIFF BYFORD с сыном исполняют песню SAXON

17 апр 2020 : 		 BIFF BYFORD и сын в акустике

11 мар 2020 : 		 BIFF BYFORD отменил тур

28 фев 2020 : 		 BIFF BYFORD: «Да, у меня был сердечный приступ»

23 фев 2020 : 		 Новое видео BIFF BYFORD

17 фев 2020 : 		 BIFF BYFORD представил новое видео

13 дек 2019 : 		 BIFF BYFORD представил новый трек

6 дек 2019 : 		 BIFF BYFORD едет в сольный тур

31 окт 2019 : 		 BIFF BYFORD выпустит сольную работу зимой
| - |

|||| сегодня

BIFF BYFORD закончил с химией



zoom
BIFF BYFORD опубликовал новое сообщение, рассказав как идет борьба с раком:

«Всем привет, это Biff из SAXON! Я хочу сообщить вам последние новости. Итак, да, я уже прошел химиотерапию. И, да, я собираюсь привести себя в форму, покататься на велосипеде. Я записываю вокал для нового альбома и, да, репетирую перед [туром SAXON по Великобритании], который начнется в Белфасте. — Думаю, это будет в начале ноября, 3 или 4 ноября. Очевидно, что мы собираемся завершить тур по "Wheels Of Steel", включив в сет и множество других песен. Udo [и его группа DIRKSCHNEIDER] собираются исполнять "Balls To The Wall", альбом ACCEPT, этот великолепный альбом. Так что он сыграет его полностью. Я думаю, что TYGERS ИЗ PAN TANG в Ньюкасле составят специальный сет-лист. И у нас есть новая группа под названием UNTAMED SILENCE, которая выступит с нами на двух концертах — в Манчестере и Шеффилде. Так что, да, все будет просто круто! Мы с нетерпением ждем старта и встречи со всеми вами. Осталось несколько билетов на несколько концертов, так что покупайте их и приходите. Тишина и покой».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 122

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом