BIFF BYFORD закончил с химией

BIFF BYFORD опубликовал новое сообщение, рассказав как идет борьба с раком:



«Всем привет, это Biff из SAXON! Я хочу сообщить вам последние новости. Итак, да, я уже прошел химиотерапию. И, да, я собираюсь привести себя в форму, покататься на велосипеде. Я записываю вокал для нового альбома и, да, репетирую перед [туром SAXON по Великобритании], который начнется в Белфасте. — Думаю, это будет в начале ноября, 3 или 4 ноября. Очевидно, что мы собираемся завершить тур по "Wheels Of Steel", включив в сет и множество других песен. Udo [и его группа DIRKSCHNEIDER] собираются исполнять "Balls To The Wall", альбом ACCEPT, этот великолепный альбом. Так что он сыграет его полностью. Я думаю, что TYGERS ИЗ PAN TANG в Ньюкасле составят специальный сет-лист. И у нас есть новая группа под названием UNTAMED SILENCE, которая выступит с нами на двух концертах — в Манчестере и Шеффилде. Так что, да, все будет просто круто! Мы с нетерпением ждем старта и встречи со всеми вами. Осталось несколько билетов на несколько концертов, так что покупайте их и приходите. Тишина и покой».







