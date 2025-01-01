сегодня



Вокалист MUDVAYNE: «Оззи оказал огромное влияние на сцену»



CHAD GRAY в недавнем интервью поговорил о том, что для него и команды значило принимать участие в Ozzfest в 2001 и 2005 годах:



«Всё. Я просто погуглил, типа "Сколько групп было на Ozzfest?", и оказалось, что где-то от 125 или 150, или что-то в этом роде. Я такой: "Чушь собачья". Да. Итак, я пошел и прошелся по каждому фестивалю Ozzfest, увидел все составы и пересчитал их, и я насчитал более 360 групп. Так что подумайте о том, какой был вклад [Оззи] в музыку и который мы никогда не сможем окупить, и о том, что он сделал, вдохновляя нас на всю музыку, которую он писал с BLACK SABBATH, а затем своими сольниками. Это просто беспрецедентное вдохновение, которое он черпал из того, что делал. А потом вы должны вспомнить о том, как он, например, разогнал METALLICA. Он взял их с собой в турне. Он вывел METALLICA на сцену вместе с Оззи с "Master Of Puppets", и, чувак, с этого момента все было кончено. Так что будет делать дальше? Теперь он создает фестиваль, на котором выступает не просто одна или две группы — он может выступать на разогреве и оказывать непосредственную поддержку. Теперь каждый год это целая обойма групп.



Мы были на второй сцене. SYSTEM OF A DOWN были на второй сцене. SLIPKNOT были на второй сцене. Я имею в виду, просто пройдите по списку выступлений второй сцены — DROWNING POOL. Просто пройдитесь по списку исполнителей второго плана, не выступающих на главной сцене. В тот год [мы выступали на нем], это были [MARILYN] MANSON, PAPA ROACH, LINKIN PARK, DISTURBED, мы и DROWNING [POOL]».







+0 -0



просмотров: 106

