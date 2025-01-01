Arts
6 окт 2025 : 		 Вокалист MUDVAYNE: «Оззи оказал огромное влияние на сцену»

27 сен 2025 : 		 Почему MUDVAYNE отмечают без Greg'a Tribbett'a:

22 сен 2025 : 		 Видео полного выступления MUDVAYNE

11 сен 2025 : 		 Новая песня MUDVAYNE

28 авг 2025 : 		 Первая за 16 лет песня от MUDVAYNE

19 май 2025 : 		 MUDVAYNE на ALCHEMY RECORDINGS

17 сен 2024 : 		 Гитарист MUDVAYNE выбывает из тура

26 авг 2024 : 		 Видео с выступления MUDVAYNE

22 июл 2024 : 		 Вокалист MUDVAYNE: «Готов выпускать только что-то ох..ое!»

6 июл 2024 : 		 Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий

6 апр 2024 : 		 Какой будет новая музыка MUDVAYNE?

26 янв 2024 : 		 Вокалист MUDVAYNE: «Все современные группы на одно лицо»

28 окт 2023 : 		 Вокалист MUDVAYNE о новой музыке: «Это нечто особенное!»

24 сен 2023 : 		 Вокалист MUDVAYNE о втором гитаристе на концертах

29 авг 2023 : 		 Вокалист MUDVAYNE против подкладок

12 авг 2023 : 		 У MUDVAYNE есть четыре

9 авг 2023 : 		 Видео с выступления MUDVAYNE

24 июл 2023 : 		 MUDVAYNE в 4К

22 июл 2023 : 		 MUDVAYNE открыли тур

16 апр 2023 : 		 MUDVAYNE готовят что-то новое

8 сен 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE хотел бы написать что-то новое

26 авг 2022 : 		 Видео полного выступления MUDVAYNE

20 авг 2022 : 		 Видео с выступления MUDVAYNE

10 авг 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE — о состоянии здоровья

1 авг 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE — о падении

29 июл 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE упал со сцены во время исполнения "Not Falling"
CHAD GRAY в недавнем интервью поговорил о том, что для него и команды значило принимать участие в Ozzfest в 2001 и 2005 годах:

«Всё. Я просто погуглил, типа "Сколько групп было на Ozzfest?", и оказалось, что где-то от 125 или 150, или что-то в этом роде. Я такой: "Чушь собачья". Да. Итак, я пошел и прошелся по каждому фестивалю Ozzfest, увидел все составы и пересчитал их, и я насчитал более 360 групп. Так что подумайте о том, какой был вклад [Оззи] в музыку и который мы никогда не сможем окупить, и о том, что он сделал, вдохновляя нас на всю музыку, которую он писал с BLACK SABBATH, а затем своими сольниками. Это просто беспрецедентное вдохновение, которое он черпал из того, что делал. А потом вы должны вспомнить о том, как он, например, разогнал METALLICA. Он взял их с собой в турне. Он вывел METALLICA на сцену вместе с Оззи с "Master Of Puppets", и, чувак, с этого момента все было кончено. Так что будет делать дальше? Теперь он создает фестиваль, на котором выступает не просто одна или две группы — он может выступать на разогреве и оказывать непосредственную поддержку. Теперь каждый год это целая обойма групп.

Мы были на второй сцене. SYSTEM OF A DOWN были на второй сцене. SLIPKNOT были на второй сцене. Я имею в виду, просто пройдите по списку выступлений второй сцены — DROWNING POOL. Просто пройдитесь по списку исполнителей второго плана, не выступающих на главной сцене. В тот год [мы выступали на нем], это были [MARILYN] MANSON, PAPA ROACH, LINKIN PARK, DISTURBED, мы и DROWNING [POOL]».




