Новости
*

Mike Portnoy

*



5 окт 2025 : 		 MIKE PORTNOY о концерте KISS 1977 года

30 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY верит, что SKID ROW должны объединиться с SEBASTIAN BACH'ом

25 май 2025 : 		 MIKE PORTNOY: «Для барабанщиков настали тяжелые времена!»

22 май 2025 : 		 MIKE PORTNOY исполнил VAN HALEN

27 апр 2025 : 		 MIKE PORTNOY показал свой инструмент

23 янв 2025 : 		 Готов ли MIKE PORTNOY заменить NICKO MCBRAIN'а?

7 окт 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет AVENGED SEVENFOLD

13 авг 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет трек DREAM THEATER

1 авг 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет трек DREAM THEATER

27 май 2024 : 		 MIKE PORTNOY учится играть TOOL

25 мар 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет 'Panic Attack'

12 фев 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет RUSH

26 янв 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет трек DREAM THEATER

25 дек 2023 : 		 MIKE PORTNOY исполняет DREAM THEATER

8 окт 2023 : 		 MIKE PORTNOY выступил с BLUE THUNDER

21 фев 2023 : 		 MIKE PORTNOY: «Чтобы распространять свою музыку, вам не нужен лейбл»

13 фев 2023 : 		 MIKE PORTNOY дал совет начинающим барабанщикам

6 фев 2023 : 		 MIKE PORTNOY готов сыграть с DREAM THEATER

25 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY — о своей физической форме

28 дек 2022 : 		 MIKE PORTNOY с дочкой угадывают Beatles!

4 апр 2022 : 		 У MIKE PORTNOY две полоски

15 фев 2022 : 		 MIKE PORTNOY: «Для металла в 80-х было лучше, чем в 90-х»

2 янв 2022 : 		 MIKE PORTNOY вновь соревнуется с дочкой

12 ноя 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Я создал из себя нечто среднее между Китом, Нилом и Lars'ом»

3 окт 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Понимаю, почему слетают туры»

10 авг 2021 : 		 MIKE PORTNOY и ALEX SKOLNICK выражают озабоченность
MIKE PORTNOY о концерте KISS 1977 года



MIKE PORTNOY в недавнем интервью рассказал о том, что сподвигло его заниматься музыкой:

«Вероятно, это произошло после того, как я увидел KISS в Мэдисон-Сквер-Гарден в 1977 году во время тура "Alive II". Мне было всего 10 лет, но я оказался в зрительном зале ещё до начала шоу, и видел, как загорелся большой логотип KISS; появился фон, но он не был подсвечен; чувствовал запах травки в воздухе и волнение от того, что погас свет, а затем услышал: "Вы хотели лучшего, вы получите лучшее. Самая зажигательная группа в мире — KISS". Волнение, взрывы и пиротехника. С того момента я понял, что я должен заниматься чем-то подобным».

После того, как интервьюер отметил, что обложка первого альбома KISS привела его к тому, чего он в итоге достиг, Mike сказал:

«Это так забавно, потому что обложка первого альбома культовая, но если подумать, то на самом деле это просто обновлённая версия обложки альбома THE BEATLES "Meet The Beatles". Словно взяли ту же обложку альбома и просто перенесли её на десятилетие вперёд для нового поколения».

Portnoy провёл и другие параллели между THE BEATLES и KISS:

«Paul Stanley в роли Paul McCartney. Gene Simmons в роли Джона Леннона. Ace в роли Джорджа Харрисона. Они даже похожи. Было четыре парня, которые пели, сочиняли и все вместе вносили свой вклад. Когда появились THE BEATLES, это была первая группа из четырёх участников. До этого были только Элвис Пресли или Чак Берри, но когда появились THE BEATLES, это было четыре ярких персонажа. То же самое и с KISS, когда они появились, — было четыре персонажа, и все они вносили что-то в образ группы».




Комментарии

5 окт 2025
Corpsegrinder04
"И пижоны поправляют свой Kiss Kiss" (C).
просмотров: 464

