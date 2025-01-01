сегодня



Гитарист TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA: «Мы обходимся без подкладок!»



JOEL HOEKSTRA в недавнем интервью рассказал о том, что покойный создатель группы Пол О'Нил отказывался использовать фонограмму на любых выступлениях, несмотря на спекуляции об обратном:



«Меня очень раздражает, что люди думают, что мы так поступаем. Меня бесит, когда я читаю об этом. Это совершенно оскорбительно, потому что мы тратим много времени и ценим то, что не занимаемся подобным. Я думаю, что людей сбивает с толку то, что в музыкальном плане всё отточено, но мы действительно играем в соответствии с тайм-кодом, чтобы всё синхронизировать. Так что по сути мы играем как метроном. Но в некоторых песнях бывают моменты, когда темп замедляется или ускоряется, или начинается отсчёт для определённых частей. Это работа с тайм-кодом, чтобы синхронизировать свет, пиротехнику и тому подобные вещи с нами, чтобы все были на одной волне. Но на этом всё. На концертах TSO нет бэк-треков, то есть в них нет необходимости. В нашей группе много талантов. В каждой группе девять певцов. И с бэк-вокалом тоже всё хорошо. Мы всё исполняем вживую. И все играют свои партии относительно хорошо. Мы много работаем, чтобы звучать хорошо как группа. Так что очень раздражает, когда люди думают, что мы притворяемся. Из серии: "Да ладно вам!"»



После того, как ведущий отметил, что Пол действительно гордился тем, что группа не использует фонограмму, когда речь шла о живых выступлениях TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, Joel согласился:



«Да. Конечно. Пол меня нанял, и это было частью его приветственной речи, это было одной из установок, на которых он делал упор. И у Пола было много таких установок. Некоторые из них были странными, а некоторые — очень разумными, и этот момент для меня очень разумен, потому что никто не хочет, чтобы кто-то ставил под сомнение искренность в том, что он делает. В наши дни стало нормой, что большинство групп на концертах используют подложки, поэтому люди предполагают, что и нами они используются. Нет, на самом деле у нас их нет. И Пол, будь он сейчас жив, не позволил бы нам это делать. Этого никогда не произойдёт».







