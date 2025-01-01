Arts
Новости
Trans-Siberian Orchestra

4 окт 2025 : 		 Гитарист TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA: «Мы обходимся без подкладок!»

20 сен 2025 : 		 Участники TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA представляют новый релиз

1 авг 2025 : 		 Альбом TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA впервые выйдет на виниле

19 янв 2025 : 		 Пожертвования TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA превысили $800000

26 ноя 2024 : 		 Вскрытие TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

20 фев 2024 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA пожертвовали миллион с тура 2023

18 ноя 2023 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA открыли тур

24 май 2023 : 		 Умер бывший вокалист TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

4 янв 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO вспоминает основателя TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

6 дек 2022 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA почтили память музыкантов SAVATAGE

21 дек 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

14 дек 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

29 ноя 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

27 ноя 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

23 ноя 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

19 ноя 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

16 ноя 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

12 ноя 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

6 ноя 2020 : 		 Новое видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

24 дек 2019 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA исполнили ранее не публиковавшуюся композицию

29 ноя 2019 : 		 AL PITRELLI заявил, что TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA начали запись новой музыки

27 ноя 2019 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA исполняют SAVATAGE

12 ноя 2019 : 		 RUSSELL ALLEN получил повреждение на репетиции TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

21 ноя 2018 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA исполняют SAVATAGE

28 авг 2018 : 		 Победитель "American Idol" поедет в тур с TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

20 ноя 2017 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA открыли тур
|||| сегодня

Гитарист TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA: «Мы обходимся без подкладок!»



JOEL HOEKSTRA в недавнем интервью рассказал о том, что покойный создатель группы Пол О'Нил отказывался использовать фонограмму на любых выступлениях, несмотря на спекуляции об обратном:

«Меня очень раздражает, что люди думают, что мы так поступаем. Меня бесит, когда я читаю об этом. Это совершенно оскорбительно, потому что мы тратим много времени и ценим то, что не занимаемся подобным. Я думаю, что людей сбивает с толку то, что в музыкальном плане всё отточено, но мы действительно играем в соответствии с тайм-кодом, чтобы всё синхронизировать. Так что по сути мы играем как метроном. Но в некоторых песнях бывают моменты, когда темп замедляется или ускоряется, или начинается отсчёт для определённых частей. Это работа с тайм-кодом, чтобы синхронизировать свет, пиротехнику и тому подобные вещи с нами, чтобы все были на одной волне. Но на этом всё. На концертах TSO нет бэк-треков, то есть в них нет необходимости. В нашей группе много талантов. В каждой группе девять певцов. И с бэк-вокалом тоже всё хорошо. Мы всё исполняем вживую. И все играют свои партии относительно хорошо. Мы много работаем, чтобы звучать хорошо как группа. Так что очень раздражает, когда люди думают, что мы притворяемся. Из серии: "Да ладно вам!"»

После того, как ведущий отметил, что Пол действительно гордился тем, что группа не использует фонограмму, когда речь шла о живых выступлениях TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, Joel согласился:

«Да. Конечно. Пол меня нанял, и это было частью его приветственной речи, это было одной из установок, на которых он делал упор. И у Пола было много таких установок. Некоторые из них были странными, а некоторые — очень разумными, и этот момент для меня очень разумен, потому что никто не хочет, чтобы кто-то ставил под сомнение искренность в том, что он делает. В наши дни стало нормой, что большинство групп на концертах используют подложки, поэтому люди предполагают, что и нами они используются. Нет, на самом деле у нас их нет. И Пол, будь он сейчас жив, не позволил бы нам это делать. Этого никогда не произойдёт».




просмотров: 63

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом