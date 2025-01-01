сегодня



Вокалист PAPA ROACH о секрете долголетия команды



JACOBY SHADDIX в недавнем интервью поговорил о долголетии PAPA ROACH и заметил, что так отреагировал на слова интервьюера, когда тот заметил, что группа ни разу не брала перерыва:



«Забавно, что вы об этом заговорили, потому что я разговаривал со своим менеджером перед тем, как прийти сюда, и мы обсуждали: "Каков будет следующий шаг P-ROACH?" Прямо сейчас мы работаем над альбомом, так что мы собираемся выпустить альбом и сделать это, но есть чувствую, что должен наступить момент, когда мы начнем: "Мы сделаем перерыв на минутку. Мы просто сделаем паузу. "Может быть, года на два — не играть концертов"».



Говоря о том, что мотивирует его и его коллег по группе создавать новую музыку и гастролировать на протяжении более чем трех десятилетий карьеры PAPA ROACH, Jacoby сказал:



«Я не знаю. У нас просто есть этот драйв. Я чувствую, что нужно постоянно работать, иначе попадешь в беду. И, может быть, я от чего-то бегу, а может быть, я просто увлечен чем-то. Я реально думаю, что ближе всего последнее — я очень увлечен. И я играю в группе с другими ребятами, которые просто не могут перестать творить. Tobin [Esperance], мой басист, является основным автором риффов и музыки в группе, и это происходит каждый день. Я такой: "Как дела? Что ты делаешь?" Он такой: "О, я работаю над этим риффом, чувак. Я работаю над этим". И у него сейчас, должно быть, около 20 жестких дисков забиты музыкой, на которую я никогда не записывал вокал, которая просто ждет, когда я попаду в студию. И я не могу угнаться за этим дураком. На самом деле, в нем просто есть драйв, который меня вдохновляет. И он играет мне то, над чем работает, и я такой: "Боже мой. Это не подойдет для P-ROACH, потому что это слишком нестандартно, но я просто думаю, что кто-то должен донести твою музыку и до других людей, чувак". Потому что он просто пишет так много хорошего и он такой талантливый.



Он постоянно совершенствуется в том, что он делает, и я, можно сказать, его поклонник номер один, я его реально самый большой поклонник. "О, это круто, чувак". "Это круто, чувак". И поэтому он всегда продвигает наш альбом вперед, и я думаю, что на самом деле он — наш двигатель. А я просто наслаждаюсь процессом. Это как если бы я пришел в студию и подумал: "Ладно, куда бы нам это приспособить?" И, да, чувак, мы просто продолжаем развивать все эти идеи».







+0 -0



просмотров: 76

