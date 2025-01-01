Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 38
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 28
*Kings of Thrash приедут в Россию весной 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 38
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 28
*Kings of Thrash приедут в Россию весной 23
[= ||| все новости группы



*

Papa Roach

*



3 окт 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH о секрете долголетия команды

18 сен 2025 : 		 PAPA ROACH и CARRIE UNDERWOOD получили золото

17 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления PAPA ROACH

10 сен 2025 : 		 Концертное видео PAPA ROACH & Carrie Underwood

17 авг 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH о новом материале

4 авг 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH вспоминает Оззи

1 авг 2025 : 		 Новое видео PAPA ROACH

24 июн 2025 : 		 Новая песня PAPA ROACH

19 июн 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношениях и отразил это в музыке»

13 июн 2025 : 		 Гостям на новом PAPA ROACH быть!

27 май 2025 : 		 Акустическое видео PAPA ROACH

26 апр 2025 : 		 PAPA ROACH в акустике

26 апр 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Круто, что ню-металл пошел на второй круг»

21 апр 2025 : 		 Сможет ли PAPA ROACH выступать в 70?

13 апр 2025 : 		 PAPA ROACH обещают альбом в 2026

11 апр 2025 : 		 Как поменялся вокалист PAPA ROACH

8 апр 2025 : 		 CARRIE UNDERWOOD присоединилась на сцене к PAPA ROACH

27 мар 2025 : 		 Новое видео PAPA ROACH

2 мар 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Травма сына вдохновила на "Even If It Kills Me"»

28 фев 2025 : 		 Новое видео PAPA ROACH

3 фев 2025 : 		 PAPA ROACH обещают разнообразный альбом

27 янв 2025 : 		 PAPA ROACH: «Альбом будет в конце этого/начале следующего года»

22 янв 2025 : 		 Новая песня PAPA ROACH

7 янв 2025 : 		 CARMINE APPICE: «PAPA ROACH — это круто»

31 дек 2024 : 		 Новый альбом PAPA ROACH выйдет в 2025

21 ноя 2024 : 		 Гитарист PAPA ROACH: «Ждите разнообразного альбома!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист PAPA ROACH о секрете долголетия команды



zoom
JACOBY SHADDIX в недавнем интервью поговорил о долголетии PAPA ROACH и заметил, что так отреагировал на слова интервьюера, когда тот заметил, что группа ни разу не брала перерыва:

«Забавно, что вы об этом заговорили, потому что я разговаривал со своим менеджером перед тем, как прийти сюда, и мы обсуждали: "Каков будет следующий шаг P-ROACH?" Прямо сейчас мы работаем над альбомом, так что мы собираемся выпустить альбом и сделать это, но есть чувствую, что должен наступить момент, когда мы начнем: "Мы сделаем перерыв на минутку. Мы просто сделаем паузу. "Может быть, года на два — не играть концертов"».

Говоря о том, что мотивирует его и его коллег по группе создавать новую музыку и гастролировать на протяжении более чем трех десятилетий карьеры PAPA ROACH, Jacoby сказал:

«Я не знаю. У нас просто есть этот драйв. Я чувствую, что нужно постоянно работать, иначе попадешь в беду. И, может быть, я от чего-то бегу, а может быть, я просто увлечен чем-то. Я реально думаю, что ближе всего последнее — я очень увлечен. И я играю в группе с другими ребятами, которые просто не могут перестать творить. Tobin [Esperance], мой басист, является основным автором риффов и музыки в группе, и это происходит каждый день. Я такой: "Как дела? Что ты делаешь?" Он такой: "О, я работаю над этим риффом, чувак. Я работаю над этим". И у него сейчас, должно быть, около 20 жестких дисков забиты музыкой, на которую я никогда не записывал вокал, которая просто ждет, когда я попаду в студию. И я не могу угнаться за этим дураком. На самом деле, в нем просто есть драйв, который меня вдохновляет. И он играет мне то, над чем работает, и я такой: "Боже мой. Это не подойдет для P-ROACH, потому что это слишком нестандартно, но я просто думаю, что кто-то должен донести твою музыку и до других людей, чувак". Потому что он просто пишет так много хорошего и он такой талантливый.

Он постоянно совершенствуется в том, что он делает, и я, можно сказать, его поклонник номер один, я его реально самый большой поклонник. "О, это круто, чувак". "Это круто, чувак". И поэтому он всегда продвигает наш альбом вперед, и я думаю, что на самом деле он — наш двигатель. А я просто наслаждаюсь процессом. Это как если бы я пришел в студию и подумал: "Ладно, куда бы нам это приспособить?" И, да, чувак, мы просто продолжаем развивать все эти идеи».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 76

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом