Переиздание THE SMASHING PUMPKINS выйдет осенью



21 ноября на UME состоится выход новой версии альбома THE SMASHING PUMPKINS "Mellon Collie And The Infinite Sadness", которая будет доступна в варианте бокс-сета 4CD SHM-CD или 4CD с заметками от Billy Corgan'a? а также в варианте бокс-сета из шести винилов.



Corgan: «Собирать концертные записи из настоящего, последнего крупномасштабного тура оригинального состава было делом любви, и для меня это, безусловно, сладко-горькое ощущение, поскольку после того, как мы расстались в 1996 году, мы уже никогда не были прежними: ни эмоционально, ни духовно. К счастью, я могу сказать это сейчас группа пользуется самым большим успехом у публики с тех пор, и в этих записях можно услышать ту необузданную силу, которую дала нам тогда зарождающаяся вера, а также волю и мудрость к упорству, которые последовали за этим».







