Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 38
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 28
*Kings of Thrash приедут в Россию весной 23
*

The Smashing Pumpkins

*



3 окт 2025 : 		 Переиздание THE SMASHING PUMPKINS выйдет осенью

14 сен 2025 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

29 июн 2025 : 		 Переиздание THE SMASHING PUMPKINS выйдет летом

13 дек 2024 : 		 Украла ли METALLICA идею у THE SMASHING PUMPKINS

1 окт 2024 : 		 CHINO MORENO присоединился на сцене к THE SMASHING PUMPKINS

14 авг 2024 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS за ИИ

21 июл 2024 : 		 Новый альбом THE SMASHING PUMPKINS выйдет летом

28 июн 2024 : 		 Винил THE SMASHING PUMPKINS выйдет летом

29 апр 2024 : 		 THE SMASHING PUMPKINS представили нового члена

18 янв 2024 : 		 THE SMASHING PUMPKINS получили более 10000 предложений

11 янв 2024 : 		 THE SMASHING PUMPKINS начали поиск гитариста

26 окт 2023 : 		 THE SMASHING PUMPKINS покинул гитарист

1 июл 2023 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

15 апр 2023 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

15 янв 2023 : 		 Two Minutes To Late Night исполняют THE SMASHING PUMPKINS

21 сен 2022 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

12 дек 2021 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS берёт меньше лидера MEGADETH. Но на благие цели

29 июл 2021 : 		 Гитарист SMASHING PUMPKINS: «Мы в середине процесса»

15 июн 2021 : 		 Вокалист THE SMASHING PUMPKINS — о внешнем виде

28 дек 2020 : 		 Вокалист THE SMASHING PUMPKINS о записи рождественского альбома

16 дек 2020 : 		 Вокалист THE SMASHING PUMPKINS: «Тяжело наблюдать за расколом в Америке»

10 дек 2020 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS: «Меня изображают тираном»

3 дек 2020 : 		 THE SMASHING PUMPKINS исполнили новую песню

13 ноя 2020 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

30 окт 2020 : 		 Новое видео SMASHING PUMPKINS

11 окт 2020 : 		 Две песни от THE SMASHING PUMPKINS
Переиздание THE SMASHING PUMPKINS выйдет осенью



21 ноября на UME состоится выход новой версии альбома THE SMASHING PUMPKINS "Mellon Collie And The Infinite Sadness", которая будет доступна в варианте бокс-сета 4CD SHM-CD или 4CD с заметками от Billy Corgan'a? а также в варианте бокс-сета из шести винилов.

Corgan: «Собирать концертные записи из настоящего, последнего крупномасштабного тура оригинального состава было делом любви, и для меня это, безусловно, сладко-горькое ощущение, поскольку после того, как мы расстались в 1996 году, мы уже никогда не были прежними: ни эмоционально, ни духовно. К счастью, я могу сказать это сейчас группа пользуется самым большим успехом у публики с тех пор, и в этих записях можно услышать ту необузданную силу, которую дала нам тогда зарождающаяся вера, а также волю и мудрость к упорству, которые последовали за этим».




просмотров: 28

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
