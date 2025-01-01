Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 38
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 28
*Kings of Thrash приедут в Россию весной 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 38
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 28
*Kings of Thrash приедут в Россию весной 23
[= ||| все новости группы



*

Steve Perry

*



3 окт 2025 : 		 NEAL SCHON: «Я не общался со STEVE PERRY»

17 май 2025 : 		 STEVE PERRY и WILLIE NELSON исполнили JOURNEY

17 дек 2024 : 		 Новое видео STEVE PERRY

22 ноя 2024 : 		 Новое видео STEVE PERRY

17 окт 2024 : 		 Новое видео STEVE PERRY

20 май 2024 : 		 STEVE PERRY нашел лейбл

13 апр 2023 : 		 STEVE PERRY завершает работу над песней с Долли Партон

11 янв 2023 : 		 STEVE PERRY отозвал иск по песням JOURNEY

1 ноя 2022 : 		 Новая песня STEVE PERRY

30 дек 2021 : 		 Новое видео STEVE PERRY

28 дек 2021 : 		 STEVE PERRY — против автотюна

24 дек 2021 : 		 Новое видео STEVE PERRY

21 дек 2021 : 		 STEVE PERRY — о новом альбоме

2 дек 2021 : 		 Новое видео STEVE PERRY

19 ноя 2021 : 		 STEVE PERRY опять первый

15 ноя 2021 : 		 STEVE PERRY представил рождественский трек

15 окт 2021 : 		 STEVE PERRY представил рождественский трек

13 окт 2021 : 		 STEVE PERRY продал машину

10 сен 2021 : 		 Новый релиз STEVE PERRY выйдет осенью

15 май 2021 : 		 STEVE PERRY почтил память Эла Шмитта

31 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE PERRY

27 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE PERRY

25 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE PERRY

17 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE PERRY

13 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE PERRY

6 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE PERRY
Показать далее
| - |

|||| сегодня

NEAL SCHON: «Я не общался со STEVE PERRY»



zoom
NEAL SCHON в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, имел ли он какие-то контакты с STEVE PERRY в последнее время:

«У нас был короткий диалог. И это не потому, что я не хочу. Я обратилась к нему. Я написала ему электронное письмо. И я уверен, что это, вероятно, все еще его адрес электронной почты, потому что около года назад он писал мне [по другому поводу] через [тот же] адрес электронной почты. Я пригласил его на игру "Джайентс", потому что знал, что он тоже фанат, и я собирался там быть. И было бы здорово просто встретиться, потусоваться и посмотреть бейсбольный матч. Я так ничего и не услышал в ответ. Таким образом, вы не можете продолжать гоняться за чем-то, что просто не заинтересовано в том, чтобы соотноситься с вами».

На вопрос о том, что, по его мнению, происходит с Perry в плане его планов выпускать больше новой музыки или выступать с концертами, Schon ответил:

«А знаете, на самом деле я даже не мог оценить, что происходит в его душе и чего он хочет. Я думаю, мы видели, что он по-прежнему хочет творить. Было бы здорово, если бы он продолжал. Я был полностью за его альбом, когда он выпустил свой альбом. Я считаю, что в нем есть очень хорошие вещи. Я бы хотел, чтобы он еще что-нибудь создал».

Что касается возможности появления новой музыки на JOURNEY, Neal сказал:

«Ну, я всегда работаю над новым материалом, и поэтому за этот год у меня накопилось довольно много того, что мы собрали в свободное от гастролей время — много-много идей для новых песен. Для этого нам нужно зайти в комнату, раскидать это по кругу и посмотреть, что из этого получится. Если мы почувствуем вдохновение, когда соберемся вместе и начнем репетировать, то может случиться все, что угодно».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 74

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом