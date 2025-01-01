сегодня



NEAL SCHON: «Я не общался со STEVE PERRY»



NEAL SCHON в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, имел ли он какие-то контакты с STEVE PERRY в последнее время:



«У нас был короткий диалог. И это не потому, что я не хочу. Я обратилась к нему. Я написала ему электронное письмо. И я уверен, что это, вероятно, все еще его адрес электронной почты, потому что около года назад он писал мне [по другому поводу] через [тот же] адрес электронной почты. Я пригласил его на игру "Джайентс", потому что знал, что он тоже фанат, и я собирался там быть. И было бы здорово просто встретиться, потусоваться и посмотреть бейсбольный матч. Я так ничего и не услышал в ответ. Таким образом, вы не можете продолжать гоняться за чем-то, что просто не заинтересовано в том, чтобы соотноситься с вами».



На вопрос о том, что, по его мнению, происходит с Perry в плане его планов выпускать больше новой музыки или выступать с концертами, Schon ответил:



«А знаете, на самом деле я даже не мог оценить, что происходит в его душе и чего он хочет. Я думаю, мы видели, что он по-прежнему хочет творить. Было бы здорово, если бы он продолжал. Я был полностью за его альбом, когда он выпустил свой альбом. Я считаю, что в нем есть очень хорошие вещи. Я бы хотел, чтобы он еще что-нибудь создал».



Что касается возможности появления новой музыки на JOURNEY, Neal сказал:



«Ну, я всегда работаю над новым материалом, и поэтому за этот год у меня накопилось довольно много того, что мы собрали в свободное от гастролей время — много-много идей для новых песен. Для этого нам нужно зайти в комнату, раскидать это по кругу и посмотреть, что из этого получится. Если мы почувствуем вдохновение, когда соберемся вместе и начнем репетировать, то может случиться все, что угодно».







