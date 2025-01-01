Arts
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 38
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 28
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
Pennywise

Кавер-версия MOTÖRHEAD от PENNYWISE



Визуальный ряд к прочтению хита MOTÖRHEAD от PENNYWISE, доступен для просмотра ниже. Этот трек взят из выходящего 31 октября "Killed By Deaf - A Punk Tribute To Motörhead".

Fletcher Dragge: «Когда я начал заниматься панк-роком примерно в 1980 году, то, по сути, единственной металл-группой, которой было позволено участвовать в панк-рок-сцене, была MOTÖRHEAD, насколько мне было известно. Если вы видели, как кто-то появляется в джинсовой жилетке с нашивкой MOTÖRHEAD на спине, это было что-то вроде: "Вот металлист, но он может присоединиться к нам!" "Ace Of Spades" — трек, услышав которой вы думаете: "Это не металл. Это панк-рок!"»

Трек-лист:

01. PENNYWISE - Ace of Spades
02. RANCID - Sex & Death
03. THE BRONX - Over The Top
04. LAGWAGON - Rock ‘N' Roll
05. FEAR - The Chase Is Better Than The Catch
06. GBH - Bomber
07. MURPHY'S LAW - Stay Clean
08. SLAUGHTERHOUSE - Love Me Like A Reptile
09. THE CASUALTIES - The Hammer
10. ANTI-NOWHERE LEAGUE - Born To Raise Hell
11. LOVE CANAL - Voices In The Sky
12. SOLDIERS OF DESTRUCTION - Overkill
13. WISDOM IN CHAINS - Iron Fist
14. MOTÖRHEAD & THE DAMNED - Neat Neat Neat




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
