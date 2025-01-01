сегодня



Кавер-версия MOTÖRHEAD от PENNYWISE



Визуальный ряд к прочтению хита MOTÖRHEAD от PENNYWISE, доступен для просмотра ниже. Этот трек взят из выходящего 31 октября "Killed By Deaf - A Punk Tribute To Motörhead".



Fletcher Dragge: «Когда я начал заниматься панк-роком примерно в 1980 году, то, по сути, единственной металл-группой, которой было позволено участвовать в панк-рок-сцене, была MOTÖRHEAD, насколько мне было известно. Если вы видели, как кто-то появляется в джинсовой жилетке с нашивкой MOTÖRHEAD на спине, это было что-то вроде: "Вот металлист, но он может присоединиться к нам!" "Ace Of Spades" — трек, услышав которой вы думаете: "Это не металл. Это панк-рок!"»



Трек-лист:



01. PENNYWISE - Ace of Spades

02. RANCID - Sex & Death

03. THE BRONX - Over The Top

04. LAGWAGON - Rock ‘N' Roll

05. FEAR - The Chase Is Better Than The Catch

06. GBH - Bomber

07. MURPHY'S LAW - Stay Clean

08. SLAUGHTERHOUSE - Love Me Like A Reptile

09. THE CASUALTIES - The Hammer

10. ANTI-NOWHERE LEAGUE - Born To Raise Hell

11. LOVE CANAL - Voices In The Sky

12. SOLDIERS OF DESTRUCTION - Overkill

13. WISDOM IN CHAINS - Iron Fist

14. MOTÖRHEAD & THE DAMNED - Neat Neat Neat







