Видео с текстом от RUNEMAGICK

RUNEMAGICK выпустят новую пластинку, получившую название Cycle Of The Dying Sun (Dawn Of Ashen Realms), в первого октября:
01. Wyrd Unwoven
02. Old Bones
03. The Hollow Chant Of The Seer
04. The Runestone’s Lament
05. Womb Of The Veiled Sun
06. Ashen Realms
07. Spires Of The Drowned Horizon
08. Embers Of The Unwritten Dawn (Part 1)
09. Embers Of The Unwritten Dawn (Part 2)
10. Beneath The Solar Embers [demo]
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет