Бывшие из AMON AMARTH в FIMBUL WINTER: Видео

"Mounds Of Stones", новое видео группы FIMBUL WINTER, в состав которой входят оригинальные музыканты AMON AMARTH Niko Kaukinen (drums), Anders Biazzi (formerly Anders Hansson) (guitar) и бывший ударник AMON AMARTH Fredrik Andersson (lead guitar), а также Gustav Myrin (bass) и Clint Williams (vocals), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "What Once Was", выходящего 14 ноября:
01. Storms Rage
02. What Once Was
03. Mounds Of Stones
04. A Soul That Soared
05. In Solitude's Embrace
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет