Новости
Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»
Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс...
Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать...
BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужа...
Новое видео MEGADETH
4 окт 2025 : 		 FOO FIGHTERS выпустили концертный ЕР

30 сен 2025 : 		 Видео с выступления FOO FIGHTERS

20 сен 2025 : 		 FOO FIGHTERS отыграли первый концерт с новым ударником

5 авг 2025 : 		 FOO FIGHTERS выбрали барабанщика

3 июл 2025 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

20 май 2025 : 		 JOSH FREESE: «10 причин, почему меня выкинули из FOO FIGHTERS»

19 май 2025 : 		 FOO FIGHTERS выгнали барабанщика

11 сен 2024 : 		 У лидера FOO FIGHTERS родилась дочка. Но есть нюанс

26 авг 2024 : 		 FOO FIGHTERS против Трампа

28 июн 2024 : 		 GEEZER BUTLER присоединился на сцене к FOO FIGHTERS

23 июн 2024 : 		 Сын Тейлора Хокинса выступил с FOO FIGHTERS

16 май 2024 : 		 FOO FIGHTERS посвятили песню Стиву Альбини

14 май 2024 : 		 WOLFGANG VAN HALEN исполнил трек VAN HALEN на концерте FOO FIGHTERS

3 май 2024 : 		 FOO FIGHTERS посвятили песню гитаристу PANTERA

17 апр 2024 : 		 Новый барабанщик FOO FIGHTERS о появлении в группе

24 янв 2024 : 		 JACK BLACK присоединился на сцене к FOO FIGHTERS

2 дек 2023 : 		 DAVE GROHL исполнил Play

19 ноя 2023 : 		 Концертное видео FOO FIGHTERS

14 ноя 2023 : 		 FOO FIGHTERS и H.E.R.: Теперь сингл

1 ноя 2023 : 		 FOO FIGHTERS и H.E.R.

9 окт 2023 : 		 SHANIA TWAIN присоединилась на сцене к FOO FIGHTERS

31 июл 2023 : 		 FOO FIGHTERS и ALANIS MORISSETTE почтили память Шинейд О'Коннор

25 июл 2023 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

16 июн 2023 : 		 Успехи FOO FIGHTERS в чартах

8 июн 2023 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

4 июн 2023 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS
FOO FIGHTERS выпустили концертный ЕР



FOO FIGHTERS неожиданно для всех выпустили концертный ЕР "Are Playing Where??? Vol. 1", записанный в рамках выступлений в сентябре по небольшим клубам:

01. Alone + Easy Target (Live From Somewhere 2025)
02. Exhausted (Live From Somewhere 2025)
03. Wattershed (Live From Somewhere 2025)
04. Weenie Beenie (Live From Somewhere 2025)
05. White Limo (Live From Somewhere 2025)
06. Winnebago (Live From Somewhere 2025)




просмотров: 123

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
