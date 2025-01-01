сегодня



FOO FIGHTERS выпустили концертный ЕР



FOO FIGHTERS неожиданно для всех выпустили концертный ЕР "Are Playing Where??? Vol. 1", записанный в рамках выступлений в сентябре по небольшим клубам:



01. Alone + Easy Target (Live From Somewhere 2025)

02. Exhausted (Live From Somewhere 2025)

03. Wattershed (Live From Somewhere 2025)

04. Weenie Beenie (Live From Somewhere 2025)

05. White Limo (Live From Somewhere 2025)

06. Winnebago (Live From Somewhere 2025)

<a href="https://foofighters.bandcamp.com/album/are-playing-where-vol-i">Are Playing Where??? Vol. I by Foo Fighters</a>





