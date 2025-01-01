×
Victorius
Германия
Power Metal
http://www.victoriusmetal.net/
Facebook:
http://www.facebook.com/victoriusmetal
4 окт 2025
:
Новое видео VICTORIUS
3 апр 2024
:
Видео с текстом от VICTORIUS
22 июн 2022
:
Видео с текстом от VICTORIUS
13 июн 2022
:
Концертное видео VICTORIUS
29 май 2022
:
Демонстрационное видео от VICTORIUS
19 май 2022
:
Новое видео VICTORIUS
19 апр 2022
:
Видео с текстом от VICTORIUS
6 апр 2022
:
Демонстрационное видео VICTORIUS
24 мар 2022
:
Новое видео VICTORIUS
26 дек 2020
:
Новая песня VICTORIUS
2 апр 2020
:
Видео с текстом от VICTORIUS
22 дек 2019
:
Видео с текстом от VICTORIUS
25 ноя 2019
:
Видео с текстом от VICTORIUS
27 окт 2019
:
Новое видео VICTORIUS
1 авг 2019
:
Новый альбом VICTORIUS выйдет зимой
23 май 2019
:
VICTORIUS на Napalm Records
16 дек 2017
:
Видео с текстом от VICTORIUS
13 окт 2014
:
Новое видео VICTORIUS
8 авг 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома VICTORIUS
6 май 2013
:
Новый альбом VICTORIUS выйдет на Sonic Attack Records
4 окт 2025
Новое видео VICTORIUS
Dino Race From Outer Space, новое видео VICTORIUS, доступно для просмотра ниже.
просмотров: 80
