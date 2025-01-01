сегодня



Вокалист HELMET думает о сольном альбоме



PAGE HAMILTON в интервью Q101 ответил на вопрос о том, есть ли какие-то планы на выпуск новой музыки в ближайшее время:



«Ну, по правде говоря, не прямо сейчас. Я работаю над своим первым в истории сольным альбомом. Это называется "Companion Peace", и я все еще спорю, будет ли это P-E-A-C-E, игра слов, или P-I-E-C-E. [Это], вероятно, [будет] P-E-A-C-E.



Очевидно, что "Left" — это достаточно политический термин, и по мере того, как я становлюсь старше, [происходит] так много тревожных событий. Я никогда не думал, что в возрасте 65 лет увижу, как наша страна деградирует до такой степени. И именно поэтому я долго держал свой знак мира перед аудиторией.



Одна из самых замечательных черт нашей страны — это разнообразие. И я всегда это чувствовал, я всегда это знал. Я живу в Лос-Анджелесе, где 60% испаноязычных жителей. Таким образом, сольный альбом представляет собой своего рода комбинацию множества материалов, которые я использовал для саундтреков к фильмам на протяжении миллиона лет. Я писал для фильмов "Схватка", "Сновидения", "Титус", "По ту сторону вселенной" и "Final Fantasy"».







