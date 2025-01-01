Arts
*

Helmet

*



6 окт 2025 : 		 Вокалист HELMET думает о сольном альбоме

23 апр 2025 : 		 Вокалист HELMET: «Меня радует, что "Betty" считают нашей лучшей работой»

22 авг 2024 : 		 HELMET отменили тур из-за плохих продаж

12 апр 2024 : 		 Кто повлиял на вокалиста HELMET?

4 фев 2024 : 		 Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как будто они животные»

30 янв 2024 : 		 Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее граждане»

22 янв 2024 : 		 Вокалист HELMET: «Трамп самый токсичный кусок дерьма в американской политике»

8 дек 2023 : 		 Вокалист HELMET: «Всем нравится новый альбом!»

1 дек 2023 : 		 Видео с выступления HELMET

11 ноя 2023 : 		 Новое видео HELMET

15 окт 2023 : 		 Вокалист HELMET: «Я имею полное право говорить на политические темы»

7 окт 2023 : 		 Вокалист HELMET считает Трампа расистом

21 сен 2023 : 		 Новая песня HELMET

25 авг 2023 : 		 Новая песня HELMET

11 июл 2023 : 		 Новый альбом HELMET выйдет осенью

1 мар 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют трек HELMET

29 дек 2021 : 		 Вокалист HELMET — о новом материале

10 дек 2021 : 		 Вокалист HELMET: «COVID-19 не смотрит на границы»

16 сен 2021 : 		 Концертный релиз HELMET выйдет осенью

27 апр 2021 : 		 Новая песня HELMET

22 окт 2020 : 		 Лидер HELMET — о влиянии на PANTERA

23 фев 2018 : 		 Новое видео HELMET

10 июн 2017 : 		 HELMET отметят юбилей выпуском винила

27 окт 2016 : 		 Фрагмент новой песни HELMET

5 окт 2016 : 		 Видео с текстом от HELMET

8 сен 2016 : 		 Новый альбом HELMET выйдет осенью
Вокалист HELMET думает о сольном альбоме



zoom
PAGE HAMILTON в интервью Q101 ответил на вопрос о том, есть ли какие-то планы на выпуск новой музыки в ближайшее время:

«Ну, по правде говоря, не прямо сейчас. Я работаю над своим первым в истории сольным альбомом. Это называется "Companion Peace", и я все еще спорю, будет ли это P-E-A-C-E, игра слов, или P-I-E-C-E. [Это], вероятно, [будет] P-E-A-C-E.

Очевидно, что "Left" — это достаточно политический термин, и по мере того, как я становлюсь старше, [происходит] так много тревожных событий. Я никогда не думал, что в возрасте 65 лет увижу, как наша страна деградирует до такой степени. И именно поэтому я долго держал свой знак мира перед аудиторией.

Одна из самых замечательных черт нашей страны — это разнообразие. И я всегда это чувствовал, я всегда это знал. Я живу в Лос-Анджелесе, где 60% испаноязычных жителей. Таким образом, сольный альбом представляет собой своего рода комбинацию множества материалов, которые я использовал для саундтреков к фильмам на протяжении миллиона лет. Я писал для фильмов "Схватка", "Сновидения", "Титус", "По ту сторону вселенной" и "Final Fantasy"».




просмотров: 101

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
