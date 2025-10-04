сегодня



BLAZE BAYLEY и участники IRON MAIDEN почтили память Пола Ди'Анно



Второго октября в рамках Keep It True Rising V состоялся концерт памяти Пола Ди'Анно, в котором принимали участие BLAZE BAYLEY с группой Пола:



* Rikard Nilsen (guitar)

* Jon Vegard Næss (guitar)

* Are With Gogstad (bass)

* Henrik Haugsnes Kaupang (drums)



Additional lead vocals were provided by Roger "Stocky" Stockbroeks from POWERVICE



Other guests:



* Terry Wapram (ex-IRON MAIDEN)

* Terry Rance (ex-IRON MAIDEN)

* Thunderstick (ex-IRON MAIDEN, SAMSON)

* Tino Troy (PRAYING MANTIS)





