Новости
4 окт 2025 : 		 BLAZE BAYLEY и участники IRON MAIDEN почтили память Пола Ди'Анно

21 май 2025 : 		 Надгробие Пола Ди'Анно

27 апр 2025 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от PAUL DI’ANNO

18 мар 2025 : 		 Нереализованные треки PAUL DI'ANNO выйдут весной

13 мар 2025 : 		 STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером»

5 мар 2025 : 		 Выходит новая книга Пола Ди'Анно

11 ноя 2024 : 		 Причина смерти Пола Ди'Анно

28 окт 2024 : 		 Концерт памяти Пола Ди'Анно пройдет в ноябре

26 окт 2024 : 		 Пол Ди'Анно будет похоронен в Лондоне

24 окт 2024 : 		 Музыканты WARHORSE почтили память Пола Ди'Анно

23 окт 2024 : 		 Документальный фильм о Поле Ди'Анно выйдет в 2025

21 окт 2024 : 		 IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно

21 окт 2024 : 		 Умер Пол Ди'Анно

13 сен 2024 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от PAUL DI'ANNO

2 сен 2024 : 		 PAUL DI'ANNO о встрече с бывшими, здоровье и творчестве

9 авг 2024 : 		 PAUL DI'ANNO перезаписал IRON MAIDEN

25 июл 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «ЗСРнР та еще хрень!»

24 июн 2024 : 		 Новое видео PAUL DI'ANNO

23 июн 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «Последние годы дались мне тяжело»

11 апр 2024 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я чуть не умер в Буэнос-Айресе!»

14 дек 2023 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

17 окт 2023 : 		 PAUL DI'ANNO: «Я страдаю от ПТСР»

13 окт 2023 : 		 Видео с выступления PAUL DI'ANNO

22 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления PAUL DI'ANNO

9 июл 2023 : 		 PAUL DI'ANNO сыграл в Англии впервые за 10 лет

3 июн 2023 : 		 Новое видео WARHORSE
BLAZE BAYLEY и участники IRON MAIDEN почтили память Пола Ди'Анно



Второго октября в рамках Keep It True Rising V состоялся концерт памяти Пола Ди'Анно, в котором принимали участие BLAZE BAYLEY с группой Пола:

* Rikard Nilsen (guitar)
* Jon Vegard Næss (guitar)
* Are With Gogstad (bass)
* Henrik Haugsnes Kaupang (drums)

Additional lead vocals were provided by Roger "Stocky" Stockbroeks from POWERVICE

Other guests:

* Terry Wapram (ex-IRON MAIDEN)
* Terry Rance (ex-IRON MAIDEN)
* Thunderstick (ex-IRON MAIDEN, SAMSON)
* Tino Troy (PRAYING MANTIS)




4 окт 2025
Klawd Air
О, а я буквально минут десять назад дебютник послушал. Крутой альбом. Вроде, пишут, что это хэви-метал, а я его всегда считал и считать буду больше панк-рок альбомом. Светлая память Ди'Анно.
