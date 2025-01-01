Arts
Новости
Cynic

4 окт 2025 : 		 Новый релиз CYNIC

29 май 2025 : 		 CYNIC расстались с барабанщиком

26 сен 2024 : 		 Винилы CYNIC выйдут зимой

25 авг 2023 : 		 PAUL MASVIDAL исполняет CYNIC

19 июн 2023 : 		 CYNIC целиком исполнили Focus

30 янв 2023 : 		 Первый за восемь лет концерт CYNIC

23 ноя 2022 : 		 CYNIC исполнят "Focus" целиком

25 май 2022 : 		 Концертное видео CYNIC

28 ноя 2021 : 		 Новое видео CYNIC

25 ноя 2021 : 		 Новый альбом CYNIC доступен для прослушивания

19 ноя 2021 : 		 Новая песня CYNIC

28 сен 2021 : 		 Новая песня CYNIC

13 сен 2021 : 		 Причины смерти басиста CYNIC

26 янв 2021 : 		 Часовой трибьют барабанщику CYNIC

8 янв 2021 : 		 CYNIC выпустят новый альбом

10 дек 2020 : 		 Умер басист CYNIC

3 апр 2020 : 		 GENE HOGLAN о Шоне Рейнерте

28 янв 2020 : 		 Муж о смерти Шона Рейнерта

28 янв 2020 : 		 Барабанщик OVERKILL о Шоне Рейнерте

28 янв 2020 : 		 Барабанщик MEGADETH о Шоне Рейнерте

28 янв 2020 : 		 MIKE PORTNOY о Шоне Рейнерте

28 янв 2020 : 		 Вокалист CYNIC о Шоне Рейнерте

28 янв 2020 : 		 Басист CYNIC о смерти Шона Рейнерта

26 янв 2020 : 		 Скончался барабанщик DEATH и CYNIC

14 окт 2019 : 		 Новое видео гитариста CYNIC

15 авг 2019 : 		 CYNIC переиздадут второй альбом
Новый релиз CYNIC



CYNIC выпустили "Focus, The Official Drum And Bass Tracks" эксклюзивно на on Bandcamp.

Paul Masvidal: «Эти треки позволяют погрузиться в атмосферу, похожую на интимную беседу двух выдающихся музыкантов. Мэлоун и Рейнерт создали основу, которая остается живой, существующей в своем собственном мире. Этот релиз отдает дань уважения их наследию и дает представление о том, как билось сердце "Focus". А для барабанщиков и басистов это мастер-класс по работе в ритм-секции прогрессив-металла от настоящих провидцев»




