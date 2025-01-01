сегодня



Новый релиз CYNIC



CYNIC выпустили "Focus, The Official Drum And Bass Tracks" эксклюзивно на on Bandcamp.



Paul Masvidal: «Эти треки позволяют погрузиться в атмосферу, похожую на интимную беседу двух выдающихся музыкантов. Мэлоун и Рейнерт создали основу, которая остается живой, существующей в своем собственном мире. Этот релиз отдает дань уважения их наследию и дает представление о том, как билось сердце "Focus". А для барабанщиков и басистов это мастер-класс по работе в ритм-секции прогрессив-металла от настоящих провидцев»







