Музыканты METAL CHURCH, Ex-W.A.S.P. и WARLOCK в N.Y.C
"Built To Destroy", новая песня группы N.Y.C, в состав которой входят Tommy Bolan (WARLOCK),Stet Howland (W.A.S.P., METAL CHURCH) и Steve Unger (METAL CHURCH), доступна ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Built To Destroy":
01. Heavy As Hell
02. Twisted
03. United
04. Tired Of Smiling
05. Lyin' Eyes
06. Let's Roll (40 Brave)
07. Central Park
08. Fight
09. Full Tilt
10. Highway To Nowhere
11. Gasoline
12. 244
13. Built To Destroy
