Бокс-сет GUNS N' ROSES выйдет осенью



21 ноября UMe/Geffen выпустят на четырех винилах и в цифровом варианте релиз GUNS N' ROSES "Live Era '87-'93", который будет доступен в следующих вариантах:



"Live Era '87-'93": 4LP Premium Edition



The limited-edition 4LP Premium Edition sports two gatefold jackets that come inside an embossed slipcase with foil details, and includes a poster. Each of the 4 LPs are pressed on unique color vinyl.



"Live Era '87-'93": 4LP



The standard 4LP edition is pressed on 180-gram black vinyl, has been expanded into two gatefold jackets that are housed in a slipcase, and comes with a poster.



"Live Era '87-'93": Digital



The digital version features the complete album remastered from the original stereo analog master, and it also contains the 1999 vinyl & Japan-exclusive bonus track "Coma" that will be available digitally worldwide for the first time on November 21.







