Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 38
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужа... 24
*Kings of Thrash приедут в Россию весной 23
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 38
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужа... 24
*Kings of Thrash приедут в Россию весной 23
*

Guns N' Roses

*



4 окт 2025 : 		 Бокс-сет GUNS N' ROSES выйдет осенью

14 авг 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N'ROSES

3 авг 2025 : 		 STEVEN WILSON: «GUNS N' ROSES не стали выпускать мою версию их классики»

16 июл 2025 : 		 GUNS N'ROSES о выступлении на Уэмбли

10 июл 2025 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к GUNS N' ROSES

6 июл 2025 : 		 Группа GUNS N' ROSES выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

28 май 2025 : 		 DUFF MCKAGAN нахваливает нового барабанщика

21 май 2025 : 		 Как падал вокалист GUNS N' ROSES

20 май 2025 : 		 GUNS N' ROSES в Индии

18 май 2025 : 		 DUFF MCKAGAN о первых концертах этого года

15 май 2025 : 		 €450,000 на поддержку концерта GUNS N’ ROSES в Португалии

1 май 2025 : 		 GUNS N' ROSES отыграли с новым барабанщиком

24 мар 2025 : 		 Бывший барабанщик GUNS N' ROSES об уходе из группы

21 мар 2025 : 		 GUNS N' ROSES нашли барабанщика

19 мар 2025 : 		 GUNS N' ROSES расстались с барабанщиком

11 фев 2025 : 		 BUMBLEFOOT о работе с лидером GUNS N' ROSES

9 янв 2025 : 		 В Великобритании не очень активно берут билеты на GUNS N' ROSES

10 дек 2024 : 		 GUNS N' ROSES впервые приедут в Грузию и Саудовскую Аравию

3 ноя 2024 : 		 Басист GUNS N' ROSES: «У нас есть планы насчет нового материала»

14 окт 2024 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES присоединился на сцене к BILLY JOEL

24 сен 2024 : 		 Басист GUNS N' ROSES обещает новую музыку

27 июл 2024 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES присоединился на сцене к BILLY JOEL

19 июл 2024 : 		 DIZZY REED не хотел быть за кулисами GUNS N' ROSES

16 июн 2024 : 		 DUFF MCKAGAN сказал, что у GUNS N' ROSES есть и новый материал

28 май 2024 : 		 MATT SORUM: «Я благодарен, что был членом GUNS N' ROSES»

23 май 2024 : 		 GUNS N' ROSES работают над новым альбомом
Бокс-сет GUNS N' ROSES выйдет осенью



21 ноября UMe/Geffen выпустят на четырех винилах и в цифровом варианте релиз GUNS N' ROSES "Live Era '87-'93", который будет доступен в следующих вариантах:

"Live Era '87-'93": 4LP Premium Edition

The limited-edition 4LP Premium Edition sports two gatefold jackets that come inside an embossed slipcase with foil details, and includes a poster. Each of the 4 LPs are pressed on unique color vinyl.

"Live Era '87-'93": 4LP

The standard 4LP edition is pressed on 180-gram black vinyl, has been expanded into two gatefold jackets that are housed in a slipcase, and comes with a poster.

"Live Era '87-'93": Digital

The digital version features the complete album remastered from the original stereo analog master, and it also contains the 1999 vinyl & Japan-exclusive bonus track "Coma" that will be available digitally worldwide for the first time on November 21.




КомментарииСкрыть/показать 1 )

4 окт 2025
Klawd Air
А у меня всë теплится надежда на новый альбом с свежим материалом. Не песнями ещë времëн работы над Демократией, а полноценные новые песни. Понимаю что самим музыкантам и большинству аудитории оно нафиг не надо скорее всего, но надежда моя продолжает жить. При этом я не жду новых Аппетитов и Иллюзий. Если это будет набор красивых медляков - пожалуйста. В конце-концов людям не тридцать лет, чтобы боевики клепать.
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
