Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»
38
Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс...
29
Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать...
28
BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужа...
24
Kings of Thrash приедут в Россию весной
23
Living Colour
США
Heavy Metal
Funk Metal
http://www.livingcolour.com/
Myspace:
https://myspace.com/livingcolourmusic
Facebook:
https://www.facebook.com/LivingColour/
4 окт 2025
:
LIVING COLOUR в "Jimmy Kimmel Live!"
3 окт 2025
:
У LIVING COLOUR есть несколько песен
15 авг 2025
:
Гитарист LIVING COLOUR представил новый сингл
14 июл 2025
:
LIVING COLOUR надеются завершить альбом осенью
26 июн 2025
:
LIVING COLOUR отметили 35-летие "Time's Up"
22 июн 2025
:
FRANK BELLO работает с LIVING COLOUR
24 мар 2025
:
Вокалист LIVING COLOUR в "The Kelly Clarkson Show"
9 фев 2025
:
Басист LIVING COLOUR: «Мы в процессе!»
1 июн 2024
:
COREY GLOVER о новом альбоме LIVING COLOUR
6 апр 2024
:
Вокалист LIVING COLOUR о новом альбоме
9 ноя 2023
:
LIVING COLOUR готовы к студийной работе
20 сен 2023
:
Музыканты LIVING COLOUR о словах Янна Веннера
6 сен 2023
:
LIVING COLOUR выпустят пластинку в нужный момент
15 авг 2023
:
Гитарист LIVING COLOUR: «В комнате самый опасный тот, кого слушают»
9 авг 2023
:
LIVING COLOUR почтили память Шинейд О'Коннор
7 май 2023
:
Вокалист LIVING COLOUR о новом альбоме
19 сен 2022
:
STEVE VAI сотрудничает с LIVING COLOUR
6 сен 2022
:
STEVE VAI выступил с LIVING COLOUR
20 июл 2021
:
Концертное видео LIVING COLOUR
13 июл 2021
:
LIVING COLOUR работают над новой музыкой
8 июн 2020
:
Протестное видео от LIVING COLOUR
6 май 2020
:
Карантинное видео от барабанщика ANTHRAX и вокалиста LIVING COLOUR
12 сен 2019
:
Вокалист LIVING COLOUR и гитарист ADRENALINE MOB исполняют THIN LIZZY
21 авг 2019
:
Вокалист LIVING COLOUR и гитарист ADRENALINE MOB в новом проекте
21 авг 2019
:
Концертное видео LIVING COLOUR 1993 года
30 окт 2018
:
Вокалист LIVING COLOUR отметит юбилей дебютного альбома
21 апр 2018
:
LIVING COLOUR исполнили песню Принса
21 янв 2018
:
Профессиональное видео с выступления LIVING COLOUR
18 авг 2017
:
Видео с выступления LIVING COLOUR
4 авг 2017
:
Новая песня LIVING COLOUR
8 июн 2017
:
Новая песня LIVING COLOUR
22 май 2017
:
LIVING COLOUR почтили память Криса Корнелла
13 май 2017
:
Новый альбом LIVING COLOUR выйдет осенью
14 фев 2017
:
COREY GLOVER исполнил кавер-версию JUDAS PRIEST
27 окт 2016
:
Видео с выступления LIVING COLOUR
14 сен 2016
:
Новое видео LIVING COLOUR
19 авг 2016
:
Новый ЕР LIVING COLOUR выйдет осенью
11 июн 2016
:
LIVING COLOUR в акустике
сегодня
LIVING COLOUR в "Jimmy Kimmel Live!"
LIVING COLOUR были гостями программы "Jimmy Kimmel Live!" и исполнили композицию "Cult Of Personality"
просмотров: 78
