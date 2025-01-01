Arts
Новости
Новости
4 окт 2025 : 		 LIVING COLOUR в "Jimmy Kimmel Live!"

3 окт 2025 : 		 У LIVING COLOUR есть несколько песен

15 авг 2025 : 		 Гитарист LIVING COLOUR представил новый сингл

14 июл 2025 : 		 LIVING COLOUR надеются завершить альбом осенью

26 июн 2025 : 		 LIVING COLOUR отметили 35-летие "Time's Up"

22 июн 2025 : 		 FRANK BELLO работает с LIVING COLOUR

24 мар 2025 : 		 Вокалист LIVING COLOUR в "The Kelly Clarkson Show"

9 фев 2025 : 		 Басист LIVING COLOUR: «Мы в процессе!»

1 июн 2024 : 		 COREY GLOVER о новом альбоме LIVING COLOUR

6 апр 2024 : 		 Вокалист LIVING COLOUR о новом альбоме

9 ноя 2023 : 		 LIVING COLOUR готовы к студийной работе

20 сен 2023 : 		 Музыканты LIVING COLOUR о словах Янна Веннера

6 сен 2023 : 		 LIVING COLOUR выпустят пластинку в нужный момент

15 авг 2023 : 		 Гитарист LIVING COLOUR: «В комнате самый опасный тот, кого слушают»

9 авг 2023 : 		 LIVING COLOUR почтили память Шинейд О'Коннор

7 май 2023 : 		 Вокалист LIVING COLOUR о новом альбоме

19 сен 2022 : 		 STEVE VAI сотрудничает с LIVING COLOUR

6 сен 2022 : 		 STEVE VAI выступил с LIVING COLOUR

20 июл 2021 : 		 Концертное видео LIVING COLOUR

13 июл 2021 : 		 LIVING COLOUR работают над новой музыкой

8 июн 2020 : 		 Протестное видео от LIVING COLOUR

6 май 2020 : 		 Карантинное видео от барабанщика ANTHRAX и вокалиста LIVING COLOUR

12 сен 2019 : 		 Вокалист LIVING COLOUR и гитарист ADRENALINE MOB исполняют THIN LIZZY

21 авг 2019 : 		 Вокалист LIVING COLOUR и гитарист ADRENALINE MOB в новом проекте

21 авг 2019 : 		 Концертное видео LIVING COLOUR 1993 года

30 окт 2018 : 		 Вокалист LIVING COLOUR отметит юбилей дебютного альбома
Показать далее
LIVING COLOUR в "Jimmy Kimmel Live!"



zoom
LIVING COLOUR были гостями программы "Jimmy Kimmel Live!" и исполнили композицию "Cult Of Personality"




просмотров: 78

