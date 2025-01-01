Hollowed Out (feat. Barre Gambling), новая песня HOLE DWELLER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек разительно отличается от привычного пасторального лоу-фай звучания HOLE DWELLER, увлекая слушателя в куда более мрачное и разрушительное обиталище. Будучи вдохновленным внутренними муками Голлума и крушением в нём всего светлого, новый трек, исполненный в жанре сокрушительного дэт-металла, передаёт всепоглощающую жажду обладания Кольцом Всевластия.
