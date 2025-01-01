сегодня



Новая песня HOLE DWELLER



Hollowed Out (feat. Barre Gambling), новая песня HOLE DWELLER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек разительно отличается от привычного пасторального лоу-фай звучания HOLE DWELLER, увлекая слушателя в куда более мрачное и разрушительное обиталище. Будучи вдохновленным внутренними муками Голлума и крушением в нём всего светлого, новый трек, исполненный в жанре сокрушительного дэт-металла, передаёт всепоглощающую жажду обладания Кольцом Всевластия. https://holedweller.bandcamp.com/

<a href="https://holedweller.bandcamp.com/track/hollowed-out-feat-barre-gambling">Hollowed Out (feat. Barre Gambling) by Hole Dweller</a>





