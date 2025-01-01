сегодня



Вокалист JUDAS PRIEST: «Оззи очень понравилась наша версия War Pigs»



Rob Halford в недавнем интервью сказал, что Оззи одобрил их версию War Pigs:



«Для нас всех было огромным удовольствием, что он вместе со своей женой и менеджером Шэрон прослушал окончательную версию, и он улыбался — он был доволен. Об этом нам сообщила Шэрон в своём сообщении, в котором она написала, что он был очень взволнован и рад, что мы вместе сделали что-то в музыкальном плане именно таким образом. Просто невероятно, что он сделал это, а через две недели ушёл из жизни».



JUDAS PRIEST позже выпустили благотворительную версию «War Pigs» с участием Оззи. Вся прибыль Sony Music Entertainment UK Ltd и Epic Records в Великобритании от аудиостримов, загрузок и физических продаж записи будет пожертвована в фонд Glenn Tipton по борьбе с болезнью Паркинсона и в организацию Cure Parkinson's.



«Нам было очень приятно, и это очень много значит для нас, что впервые в истории обеих групп мы объединились для записи песни, которую любят миллионы металлистов по всему миру. Объединить в таком формате эти две группы — JUDAS PRIEST и BLACK SABBATH — просто сногсшибательно».







