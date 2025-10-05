Arts
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 39
*Новое видео MEGADETH 30
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужа... 24
*

Lacuna Coil

5 окт 2025 : 		 RANDY BLYTHE присоединился на сцене к LACUNA COIL

10 сен 2025 : 		 Видео с текстом от LACUNA COIL

29 авг 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL об использовании искусственного интеллекта

8 авг 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Оззи был нашим крестным отцом»

9 июн 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL отметила 53-летие на сцене

23 мар 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Мы не планируем сольные альбомы»

21 мар 2025 : 		 LACUNA COIL исполнила новые песни

17 мар 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL о важности визуальной составляющей для группы

8 мар 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вы можете нападать на меня, потому что я встану, отвечу и донесу до всех, что вы гребаный мудак»

4 мар 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL об искусственном интеллекте

22 фев 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Я всегда считала, что женственность — это очень мощная сила»

14 фев 2025 : 		 Новое видео LACUNA COIL

11 фев 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL о современных технологиях

3 фев 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о встрече с лидером MEGADETH

28 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Перемен с бывшим не было и мы расстались»

21 янв 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Мы очень довольны этим альбомом!»

19 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о новом гитаристе

10 янв 2025 : 		 Новое видео LACUNA COIL

9 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии»

24 ноя 2024 : 		 ANDREA FERRO за альбомы или синглы?

12 окт 2024 : 		 LACUNA COIL определилась с гитаристом

2 окт 2024 : 		 Новое видео LACUNA COIL

7 авг 2024 : 		 LACUNA COIL отыграла первое шоу с новым гитаристом

2 авг 2024 : 		 RANDY BLYTHE в новой песне LACUNA COIL

25 июл 2024 : 		 LACUNA COIL заканчивают работу над альбомом

20 июн 2024 : 		 Гитарист LACUNA COIL об уходе из группы
RANDY BLYTHE присоединился на сцене к LACUNA COIL



RANDY BLYTHE присоединился на сцене к LACUNA COIL в рамках выступления на фестивале Aftershock и исполнил композицию "Hosting The Shadow".




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

5 окт 2025
L
LU---
А кто ето?
просмотров: 126

