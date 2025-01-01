Arts
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 39
*Новое видео MEGADETH 30
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужа... 24
*

Lamb of God

5 окт 2025 : 		 LAMB OF GOD исполнили новую песню

2 окт 2025 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

25 авг 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD почтил память Брента Хиндса

6 авг 2025 : 		 Гитарист LAMB OF GOD о финальном шоу BLACK SABBATH

28 июл 2025 : 		 LAMB OF GOD почтили память Оззи

7 июл 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о выступлении на финальном шоу BLACK SABBATH

7 июл 2025 : 		 Группа LAMB OF GOD выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

6 июл 2025 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от LAMB OF GOD

24 июн 2025 : 		 CHRIS ADLER: «Я не говорил с братом с момента как меня выкинули из LAMB OF GOD»

6 июн 2025 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD исполняет "The Death Of Us"

20 май 2025 : 		 Бывший барабанщик LAMB OF GOD: «Не думаю, что когда-то вернусь»

13 май 2025 : 		 Бывший барабанщик LAMB OF GOD: «Меня уволили по электронной почте»

17 апр 2025 : 		 Почему LAMB OF GOD протянули так долго? Отвечает гитарист

11 апр 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD думает о вампирах

13 мар 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Новая пластинка выйдет быстрее, чем через пять лет»

7 мар 2025 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD исполняет хит MÖTLEY CRÜE

3 мар 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD попал в списки лучших

2 мар 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Мы не в студии»

27 фев 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Да мне с прибором на Грэмми...»

24 фев 2025 : 		 Похожа ли группа на брак? Отвечает вокалист LAMB OF GOD

21 фев 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Только один из нас балуется крепким»

9 фев 2025 : 		 ART CRUZ: «Приход в LAMB OF GOD для меня стал поворотным моментом»

4 фев 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Алкоголь для групп — это часть культурного мифа»

29 янв 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о религии

24 янв 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о «от сердца к солнцу» Маска

22 янв 2025 : 		 LAMB OF GOD о круизе
LAMB OF GOD исполнили новую песню



LAMB OF GOD в рамках выступления на фестивале Aftershock впервые исполнили композицию "Sepsis"




просмотров: 208

