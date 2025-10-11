сегодня



Оригинальный вокалист SALIVA вновь прицепился к сменщику



JOSEY SCOTT в недавнем интервью Rock Feed ответил на вопрос о том, что вызвало новую волну взаимных разборок с нынешним вокалистом Bobby Amaru:



«Все, что произошло между мной и Bobby, по моему мнению, было моей реакцией на то, что тот сказал. Например, он рассказал обо мне на Блаббере, и я отреагировала на это. Он говорил, что я унылый человек, страдающий угрызениями совести. У меня нет угрызений совести.



Прежде всего, то, что является источником моей радости и наслаждения в этой жизни, исходит от моей веры, моей жены и моих детей. Это во-первых. Итак, второе, что является побочным продуктом этой любви и той радости, которые приходят от моей веры и любви моей жены и моих детей, — это музыка, и это то, чему я всегда был благодарен за возможность поделиться с миром.



Единственная проблема, которая у меня была с Bobby, это то, что Bobby, кажется, говорит в прессе одно, а ведет себя иначе. Он ведет себя как жертва, как будто я ему что-то сделал. И, похоже, это его манера поведения — он делает все это за кулисами, а потом, когда он оказывается перед камерами или перед интервьюером, он ведет себя так, будто это ты делаешь все это сам. И, честное слово, я не делаю ничего из того, о чем он говорит, что я делаю!»



На вопрос, тяжело ли ему было видеть, как кто-то другой исполняет песни, которые он написал под лейблом SALIVA, особенно теперь, когда Scott вернулся к исполнению того же материала вживую со своей собственной группой, Josey ответил:



«На сто процентов. И не только поют песни, которые я написал, но и обращаются со мной так, как будто я какой-то бывший недовольный сотрудник, который не имеет права высказываться по этому поводу.



Видите ли, когда я впервые вернулся, когда Уэйн [Суинни, гитарист SALIVA] был жив, Bobby, казалось, поддерживал меня. Казалось, он собирался поддержать меня в том, чтобы у меня была своя группа и я занимался своим делом. А потом, как только Уэйн умер, он прислал мне — он все еще говорит в прессе, что поддерживает меня, и что у нас будет два концерта SALIVAs или что-то в этом роде, но в то же время прислал мне [письмо] о прекращении сотрудничества, в котором говорится, что я даже не могу называть себя бывшим вокалистом SALIVA. Я даже не смог бы поместить слово "SALIVA" на свои афиши. Это просто нелепо. Это абсолютно нелепо. И, как я уже сказал, он говорит обо всем, что у него есть, и это меня очень беспокоит. Он говорит одно, а делает другое. Если вы заметили, когда он пришел к вам на Rock Feed, он говорил о том, какой я грустный человек, страдающий угрызениями совести, а потом опубликовал обо мне дисс. И я такой: "Ладно. Все в порядке. Я вижу, к чему это приведет". Итак, у меня сейчас выходят два сингла, на которые я буду откликаться. Первый сингл называется "Who?", а вторая песня называется "Famous". И я выпущу их обе сразу».



На вопрос, как он думает, смогут ли фанаты когда-нибудь увидеть его на сцене SALIVA в будущем в каком-либо качестве, Josey ответил:



«Я реально в этом сомневаюсь. И то, что я сказал в последнем интервью, которое было так неудачно вырвано из контекста, — это то, что я сказал: "Я не хочу делать временную версию SALIVA". Я имел в виду, что не хотел обесценивать то прекрасное, что у нас было с 1997 по 2010 год. Я не хотел приукрашивать это. В этом не было ничего личного по отношению к музыкантам, с которыми он играет в группе. Он играет в группе с тем парнем, Sebastian [LaBar], сыном покойного гитариста CINDERELLA Джеффа Лабара. Он легенда. Я любила его отца. Я любил CINDERELLA, когда она только появилась. Я бы никогда не стал относится к Себастьяну с таким неуважением. А также маленькую Sam [Sammi Jo Bishop], их барабанщицу. Я люблю Sam. Она просто прелесть. [У меня] никогда не было проблем с ней, ни в коем случае. Мои проблемы всегда были связаны с Bobby, чувак. Я не понимаю, почему он так сильно на меня обиделся. Как я уже сказал, я считаю, что всего лишь реагирую. Я имею в виду, что этот человек прислал мне [письмо] о прекращении сотрудничества, в котором говорилось, что я не могу использовать название своей группы, которое я сам придумал, а в то время у нас было партнерство из пяти человек, и для того, чтобы что-то сделать, требовались подписи еще четырех парней. А теперь он вдруг увлекся футболом? И я ничего не могу с этим поделать, ничего не могу сказать по этому поводу. И это нормально. Меня не интересует его наследие или то, что он считает своим в SALIVA.



Все говорят — ну, не все, но люди говорят: "Bobby сохранил имя SALIVA" и бла-бла-бла. И это здорово. Я аплодирую ему за это, потому что, если оглянуться назад, когда Bobby присоединился к этой группе, в ней было три первоначальных участника, когда он только пришел. На самом деле, если вдаваться в подробности, их было четверо, потому что, да, Chris D'Abaldo (гитара) ушел до меня, но Johnny [Jonathan] Montoya был в группе. Он участвовал в записи альбома ["Blood Stained Love Story" 2007 года], который мы записали с хитом "Ladies And Gentlemen". Он систематически уходил с нашего пути. Затем Dave Novotny (бас-гитара), который был нашим непосредственным руководителем во всех наших делах и, по сути, контролировал все с помощью SALIVA и четырех братьев, отошел в сторону. Затем Paul Crosby (ударные) отошел от дел. Тогда остался только Уэйн Суинни, который, к сожалению, скончался [в 2023 году]. И я даже спросил [Bobby] на чествовании жизни Уэйна, я сказал: "Что мы будем делать дальше, Bobby?", Потому что, когда я пришел на чествование Уэйна, мне сказали, что Bobby собирается завязать, он собирается прекратить свои дела с группой, и он часто возвращается в Джексонвилл и общается со своей семьей, и я уважаю это. И я такой: "Ладно". Ну, раз уж я возвращаюсь, я собирался выступить в SHADE VIOLENT, я собирался создать свою собственную группу. Но тогда мне сказали, что он собирается вернуться в Джексонвилл и заняться своими делами со своей семьей, и что он собирается прекратить свое участие в SALIVA. И я подумал: "Что ж, если я вернусь, то просто продолжу с того места, на котором он остановился". Я не пытался извлечь из этого выгоду. Я просто не хотел видеть, как пренебрегают моим ребенком, тем особенным, что было между нами когда-то, и тем особенным, что это было, я не хотел видеть, как это все рушиться, я хотел вновь поднять флаг и ринуться в бой, раз уж у него были планы уйти. А потом он поступает совсем не так — заменяет всех и возвращается в турне. И меня обвиняют в том, что я воспользовался ситуацией после смерти Уэйна. Это совсем не так.



Я любил Уэйна всей душой. Я уверен, что, просто познакомившись со мной и немного узнав меня сегодня вечером, вы поймете, что я обожал Уэйна Суинни. Я обожал всех парней из оригинального состава SALIVA. Я не знаю тех парней, с которыми он сейчас работает, но первоначальная концепция SALIVA была нашим детищем, чувак. Мы были как банда. Мы были как братья, чувак, до самого конца. И это было что-то действительно особенное. У нас были моменты на сцене, которые мы никогда не вернем и, вероятно, никогда не сможем воссоздать в этой жизни. И я просто не хотел терять это, я хотел защитить это, потому что это была наша версия искусства… И тут этот человек выпускает дисс на меня, а я такой: "Это то, что делают рэперы, чувак. Рокеры так не поступают". Так что мне пришлось [ответить] тем же — дважды».







