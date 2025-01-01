Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 39
*Новое видео MEGADETH 30
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужа... 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 39
*Новое видео MEGADETH 30
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужа... 24
[= ||| все новости группы



*

Iron Maiden

*



5 окт 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Все довольны новым ударником»

3 окт 2025 : 		 STEVE HARRIS об уходе Nicko из IRON MAIDEN

25 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Зачем нам ваша Сфера»

20 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Новый барабанщик добавил стабильности»

18 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Фишку GHOST с телефонами на концертах нам не провернуть»

14 авг 2025 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от NICKO McBRAIN’s TITANIUM TART

7 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «У вас рука устанет на нашем шоу!»

31 июл 2025 : 		 IRON MAIDEN о смерти первого вокалиста

29 июл 2025 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «Никто меня не может заменить»

19 июл 2025 : 		 Бывший из IRON MAIDEN хвалит нынешнего и ни о чём не жалеет

18 июл 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено»

9 июл 2025 : 		 Памятная монета в честь юбилея IRON MAIDEN

29 июн 2025 : 		 IRON MAIDEN отыграли самое крупное сольное выступление в UK

12 июн 2025 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

2 июн 2025 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

1 июн 2025 : 		 Менеджер IRON MAIDEN: «Держите телефоны в карма-нах!»

29 май 2025 : 		 IRON MAIDEN о первом концерте

28 май 2025 : 		 IRON MAIDEN открыли тур

22 май 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «С Bruce'ом очень легко работать»

20 май 2025 : 		 IRON MAIDEN просят фанатов не использовать телефоны во время концертов

10 май 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабатывает на музыке деньги»

24 апр 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN хвалит нового ударника

12 апр 2025 : 		 IRON MAIDEN скоро приступают к репетициям

20 мар 2025 : 		 ALICE COOPER: «IRON MAIDEN заслужили место в ЗСРнР»

19 мар 2025 : 		 Aviationtag отметят самолет IRON MAIDEN

17 мар 2025 : 		 Документальный фильм об IRON MAIDEN выйдет осенью
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист IRON MAIDEN: «Все довольны новым ударником»



zoom
BRUCE DICKINSON в недавнем интервью "Talk Is Jericho" обсудил недавние перестановки в коллективе:

«Очевидно, что все по-другому, потому что Simon — не Nick. Он не является копией Nick'a. Он делает акцент на том, как он играет на барабанах, звук его барабанов другой. Он барабанщик другого типа. Но он делает все, что должен делать барабанщик, а именно соблюдает такт. И это все.

Nick каждый вечер был похож на фейерверк в том, что касается его игры на барабанах, индивидуальности и всего остального. А Simon — нет, он сдержанный. Он не полная противоположность Nicko, но он другой. Он более вдумчивый. Он очень аналитичен. Он разогревается около двух часов, а потом просто собирает все воедино, дорабатывает, настраивает и тому подобное. Так что он другой барабанщик, но песни те же. И он счастлив. Все в группе абсолютно счастливы. Но они уже не те, что прежде. Вы не можете заменить Nicko клоном».

После того, как ведущий отметил, что "в игре Simon есть что-то от Клайва Барра", Bruce согласился.

«Это его естественное чувство, эта склонность. И я был потрясен тем, какой был эффект для меня лично: "Боже мой. У меня тут мелькают воспоминания, — оглядываюсь через плечо и думаю: "Вау". — Потому что его естественное чувство — быть в такт музыке, почти как в свинге , как у Ian Paice. И это всего лишь нюанс. Но Клайв был великолепен. Мне нравилось играть с Клайвом».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 183

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом