Вокалист IRON MAIDEN: «Все довольны новым ударником»



BRUCE DICKINSON в недавнем интервью "Talk Is Jericho" обсудил недавние перестановки в коллективе:



«Очевидно, что все по-другому, потому что Simon — не Nick. Он не является копией Nick'a. Он делает акцент на том, как он играет на барабанах, звук его барабанов другой. Он барабанщик другого типа. Но он делает все, что должен делать барабанщик, а именно соблюдает такт. И это все.



Nick каждый вечер был похож на фейерверк в том, что касается его игры на барабанах, индивидуальности и всего остального. А Simon — нет, он сдержанный. Он не полная противоположность Nicko, но он другой. Он более вдумчивый. Он очень аналитичен. Он разогревается около двух часов, а потом просто собирает все воедино, дорабатывает, настраивает и тому подобное. Так что он другой барабанщик, но песни те же. И он счастлив. Все в группе абсолютно счастливы. Но они уже не те, что прежде. Вы не можете заменить Nicko клоном».



После того, как ведущий отметил, что "в игре Simon есть что-то от Клайва Барра", Bruce согласился.



«Это его естественное чувство, эта склонность. И я был потрясен тем, какой был эффект для меня лично: "Боже мой. У меня тут мелькают воспоминания, — оглядываюсь через плечо и думаю: "Вау". — Потому что его естественное чувство — быть в такт музыке, почти как в свинге , как у Ian Paice. И это всего лишь нюанс. Но Клайв был великолепен. Мне нравилось играть с Клайвом».







