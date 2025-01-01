сегодня



GEOFF TATE готовит сингл



GEOFF TATE в недавнем интервью поговорил о новой пластинке:



«До выхода новой песни осталось несколько дней. И у нас есть целая куча новых песен, которые мы собираемся выпускать по одной за раз. Вместо того, чтобы собирать все вместе на одном диске и продавать его сразу же, мы собираемся распределить его на следующий год и выпускать трек за треком, что-то в этом роде. И на самом деле до [выхода первой песни] осталось всего несколько дней. Мы взволнованы. Когда все это выйдет [в виде нескольких синглов], к тому времени мы соберем все воедино».







+0 -0



просмотров: 88

