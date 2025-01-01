сегодня



Видео полного выступления ASHES OF ARES



Видео полного выступления ASHES OF ARES, которое состоялось в рамках фестиваля Keep It True Rising 5, доступно для просмотра ниже:



New Messiah - 2:18

Two Graves - 11:02

Dark Saga - 16:27

I Died For You - 21:27

Violate - 26:15

The Hunter - 30:15

The Last Laugh - 35:19

Depths of Hell - 40:19

Vengence is Mine - 44:29

Happy Birthday Raiden! - 50:23

The Suffering Scarred - 50:47

Slave to the Dark - 56:44

A Question of Heaven - 1:02:07

Burning Times - 1:10:53

The One-Eyed King - 1:15:23







+0 -0



просмотров: 26

