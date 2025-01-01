Видео полного выступления ASHES OF ARES, которое состоялось в рамках фестиваля Keep It True Rising 5, доступно для просмотра ниже:
New Messiah - 2:18
Two Graves - 11:02
Dark Saga - 16:27
I Died For You - 21:27
Violate - 26:15
The Hunter - 30:15
The Last Laugh - 35:19
Depths of Hell - 40:19
Vengence is Mine - 44:29
Happy Birthday Raiden! - 50:23
The Suffering Scarred - 50:47
Slave to the Dark - 56:44
A Question of Heaven - 1:02:07
Burning Times - 1:10:53
The One-Eyed King - 1:15:23
