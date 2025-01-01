×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»
39
Новое видео MEGADETH
30
Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс...
29
Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать...
28
BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужа...
24
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»
39
Новое видео MEGADETH
30
Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс...
29
Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать...
28
BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужа...
24
все новости группы
Wino
США
Stoner Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/winoschopper
5 окт 2025
:
Новая песня от SCOTT "WINO" WEINRICH
7 авг 2025
:
Новая песня от SCOTT "WINO" WEINRICH
6 мар 2023
:
Документальный фильм о SCOTT "WINO" WEINRICH весной
18 янв 2022
:
SCOTT "WINO" WEINRICH: «Если я собираюсь делать инъекцию в своё тело, я хочу получить кайф!»
20 авг 2021
:
WINO отменил концерт на Psycho Las Vegas
28 апр 2020
:
Кавер-версия JOY DIVISION от WINO
13 дек 2019
:
WINO выпустит новый альбом в 2020
сегодня
Новая песня от SCOTT "WINO" WEINRICH
"Anhedonia", новая песня SCOTT "WINO" WEINRICH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Create Or Die", выход которого запланирован на 24 октября на Ripple Music:
01. Anhedonia
02. New Terms
03. Carolina Fox
04. Never Said Goodbye
05. Hopeful Defiance
06. Us Or Them
07. Cold Or Wrong
08. Lost Souls Fly
09. Bury Me In Texas
10. Noble Man
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 175
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет