Wino

Новая песня от SCOTT "WINO" WEINRICH



"Anhedonia", новая песня SCOTT "WINO" WEINRICH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Create Or Die", выход которого запланирован на 24 октября на Ripple Music:

01. Anhedonia
02. New Terms
03. Carolina Fox
04. Never Said Goodbye
05. Hopeful Defiance
06. Us Or Them
07. Cold Or Wrong
08. Lost Souls Fly
09. Bury Me In Texas
10. Noble Man




просмотров: 175

