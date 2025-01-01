сегодня



Оригинальный вокалист SALIVA ответил нынешнему двумя песнями



JOSEY SCOTT выпустил два новых трека — "Who?" и "Famous", которые стали ответом на недавно выпущенный группой SALIVA трек "Hit 'Em Where It Hurts".



На момент выхода AMARU написал: « 'Hit 'Em Where It Hurts' — это гимн о том, как доказать людям, что они неправы, не словами, а действиями. Я искренне желаю ему всего наилучшего, но на самом деле эта песня для фанатов, которые были с нами, и для всех, кому когда-либо приходилось бороться за то, во что они верят. Для меня она о стойкости, верности и о том, что никогда нельзя е отступать. Это именно то, на чем стоит SALIVA».





