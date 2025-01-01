Arts
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 48
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Новое видео MEGADETH 31
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 27
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 24
9 окт 2025 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA ответил нынешнему двумя песнями

9 сен 2025 : 		 BRAD STEWART ответил бывшему из SALIVA

6 сен 2025 : 		 Вокалист SALIVA ответил бывшему вокалисту SALIVA

6 сен 2025 : 		 JOSEY SCOTT: «BOBBY AMARU — это не SALIVA!»

2 сен 2025 : 		 JOSEY SCOTT о нынешнем составе SALIVA

29 июл 2025 : 		 Новое видео SALIVA

14 фев 2025 : 		 Новое видео SALIVA

1 фев 2025 : 		 Новое видео SALIVA

18 янв 2025 : 		 SALIVA обновляют альбом

5 ноя 2024 : 		 Почему SALIVA решили продолжать

1 ноя 2024 : 		 Новая песня SALIVA

5 окт 2024 : 		 Участники SALIVA о вводе зрителей в заблужение

5 июл 2024 : 		 SALIVA переиздадут альбом

6 июн 2024 : 		 JOSEY SCOTT надеется еще выступить как SALIVA

30 май 2024 : 		 SALIVA готовят новинки

25 май 2024 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA о новом проекте

5 янв 2024 : 		 SALIVA получили бонусы от "On The Road Again"

9 окт 2023 : 		 Вокалист SALIVA: «Уэйн был очень душевным»

4 окт 2023 : 		 Видео с выступления JOSEY SCOTT'S SALIVA

2 окт 2023 : 		 Оригинальный вокалист SALIVA планирует кантри-пластинку

23 сен 2023 : 		 Басист SALIVA о возвращении оригинального вокалиста

11 сен 2023 : 		 Новое видео SALIVA

26 июл 2023 : 		 Вокалист SALIVA о новом альбоме

16 июл 2023 : 		 Новый альбом SALIVA выйдет осенью

25 июн 2023 : 		 Видео с выступления SALIVA

4 май 2023 : 		 JOSEY SCOTT не против, что SALIVA продолжат выступать
Оригинальный вокалист SALIVA ответил нынешнему двумя песнями



JOSEY SCOTT выпустил два новых трека — "Who?" и "Famous", которые стали ответом на недавно выпущенный группой SALIVA трек "Hit 'Em Where It Hurts".

На момент выхода AMARU написал: « 'Hit 'Em Where It Hurts' — это гимн о том, как доказать людям, что они неправы, не словами, а действиями. Я искренне желаю ему всего наилучшего, но на самом деле эта песня для фанатов, которые были с нами, и для всех, кому когда-либо приходилось бороться за то, во что они верят. Для меня она о стойкости, верности и о том, что никогда нельзя е отступать. Это именно то, на чем стоит SALIVA».




просмотров: 140

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
