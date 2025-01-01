сегодня



GEOFF TATE в акустике



GEOFF TATE отыграл акустическое шоу пятого сентября в Ulrich's Rebellion Room Irish pub, Peoria, Illinois:



00:00 - Walk In The Shadows

03:57 - Jet City Woman

08:37 - Chasing Blue Sky

12:31 - Suite Sister Mary (featuring Clodagh McCarthy)

22:10 - Eyes Of A Stranger







