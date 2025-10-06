6 окт 2025



Новый альбом EXODUS готов



Гитарист EXODUS Gary Holt в недавнем интервью 107.7 ответил на вопрос о том, как идут дела с новым материалом:



«А альбом уже готов, вот прямо сегодня. Технически он был готов уже как месяц, но мы решили еще кое-что улучшить... Mark Lewis сводил его, мы сделали еще кое-какие наложения и все такое».



На вопрос что фанаты вправе ожидать от новой пластинки, которая предварительно будет выпущена в марте на Napalm Records, он ответил:



«Нечто иное, чувак... Он просто сокрушает, но при этом там полно гимнов. Да каждая песня настоящий гимн. Это так круто. Мы очень-преочень горды этой пластинкой!»







