Новости
6 окт 2025 : 		 Новый альбом EXODUS готов

30 сен 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS дал первое шоу: Видео полного концерта

30 сен 2025 : 		 Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»

29 сен 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS дал первое шоу

21 сен 2025 : 		 MARK LEWIS будет сводить новый альбом EXODUS

26 авг 2025 : 		 Тур по Латинской Америке бывшего вокалиста EXODUS отменен

24 июл 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки»

14 июл 2025 : 		 Вокалист EXODUS: «Это лучший материал, что я делал с группой»

7 июл 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Я рад был вспомнить старое»

5 июл 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS: «Сыграю 17 песен, много редких»

22 июн 2025 : 		 Видео с выступления EXODUS

21 июн 2025 : 		 RICK HUNOLT: «EXODUS сильно повлияли на SLAYER и METALLICA»

13 июн 2025 : 		 Лидер EXODUS о новом материале: «Вы точно скажете: "Ну ни хрена ж себе!"»

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления EXODUS

8 июн 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Как круто, что Rob вернулся!»

20 май 2025 : 		 Видео с выступления EXODUS

15 май 2025 : 		 Гитарист EXODUS: «Возвращение Rob'a меня перезагрузило»

4 май 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS отметит юбилей альбома 2004 года

29 апр 2025 : 		 MARK OSEGUEDA присоединился на сцене к EXODUS

28 апр 2025 : 		 Барабанщик EXODUS: «Я записал уже песен 17-18»

28 апр 2025 : 		 RICK HUNOLT, JEFF ANDREWS выступили с EXODUS

25 апр 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS: «Я не уходил, но решение верное!»

23 апр 2025 : 		 Какой альбом METALLICA выбрал барабанщик EXODUS?

22 апр 2025 : 		 MARK OSEGUEDA и EXODUS исполнили SCORPIONS

20 апр 2025 : 		 Барабанщик EXODUS о состоянии здоровья

17 апр 2025 : 		 Вокалист EXODUS: «На новом альбоме будет немного от MOTÖRHEAD!»
6 окт 2025

Новый альбом EXODUS готов



Гитарист EXODUS Gary Holt в недавнем интервью 107.7 ответил на вопрос о том, как идут дела с новым материалом:

«А альбом уже готов, вот прямо сегодня. Технически он был готов уже как месяц, но мы решили еще кое-что улучшить... Mark Lewis сводил его, мы сделали еще кое-какие наложения и все такое».

На вопрос что фанаты вправе ожидать от новой пластинки, которая предварительно будет выпущена в марте на Napalm Records, он ответил:

«Нечто иное, чувак... Он просто сокрушает, но при этом там полно гимнов. Да каждая песня настоящий гимн. Это так круто. Мы очень-преочень горды этой пластинкой!»




6 окт 2025
надеюсь со звуком то не пролетите,как на прошлом :-)
просмотров: 223

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
