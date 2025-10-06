6 окт 2025



TESTAMENT переиздадут Souls Of Black



Вокалист TESTAMENT Chuck Billy в недавнем интервью подтвердил, что у группы есть планы отметить юбилей альбома Souls Of Black:



«Мы пересведем его. На самом деле у нас есть двухдюймовая кассета, так что вместо простого ремастеринга мы сделаем на него ремикс. И сейчас как раз эта работает и происходит. Плюс будет новая упаковка. По планам все должно выйти ближе к концу года или в начале следующего. А потом, конечно, во время гастролей с этим альбомом [четырнадцатый студийный альбом TESTAMENT, грядущий "Para Bellum"], мы найдем время куда-нибудь съездить, чтобы сыграть именно этот альбом ["Souls Of Black"], просто чтобы отпраздновать и помочь продвинуть этот релиз, когда он выйдет. Будет точно круто!



Мы возвращаем права на все наши первые шесть записей с лейбла Atlantic. А следующим альбомом [который будет переиздан после "Souls Of Black"] будет "The Ritual" [1992 года выпуска]. И это то, чего мы всегда избегали, но теперь я с нетерпением жду возможности когда-нибудь сыграть весь этот альбом целиком. Я сам нетерпением жду этого!»







