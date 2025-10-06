Arts
Новости
6 окт 2025 : 		 TESTAMENT переиздадут Souls Of Black

29 сен 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT о новом альбоме

23 сен 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать»

17 сен 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT вспоминает о туре с MEGADETH и JUDAS PRIEST

12 сен 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT

28 авг 2025 : 		 Музыканты TESTAMENT о новом сингле

21 авг 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT

6 июл 2025 : 		 Drum-cam от TESTAMENT

19 июн 2025 : 		 Новый альбом TESTAMENT выйдет осенью

6 июн 2025 : 		 TESTAMENT готовы на 70-80%

2 июн 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Никакой Floor на альбоме не будет»

27 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT

13 май 2025 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

2 май 2025 : 		 TESTAMENT открыли тур

22 апр 2025 : 		 Концертное видео TESTAMENT

3 фев 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT обещает убойный материал

9 янв 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT о новых влияниях в музыке группы

27 дек 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «За годы я раздвинул свои пределы»

25 дек 2024 : 		 Басист TESTAMENT обещает злой альбом

19 дек 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!»

10 дек 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT назвал песню, без которой не проходит ни один концерт

25 ноя 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT: «В ранние годы мне было что доказывать»

18 ноя 2024 : 		 У TESTAMENT есть 95%

13 ноя 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Я всегда равнялся на James'a»

5 ноя 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT о песне с вокалисткой NIGHTWISH

24 окт 2024 : 		 TESTAMENT переиздают еще один альбом
|||| 6 окт 2025

TESTAMENT переиздадут Souls Of Black



zoom
Вокалист TESTAMENT Chuck Billy в недавнем интервью подтвердил, что у группы есть планы отметить юбилей альбома Souls Of Black:

«Мы пересведем его. На самом деле у нас есть двухдюймовая кассета, так что вместо простого ремастеринга мы сделаем на него ремикс. И сейчас как раз эта работает и происходит. Плюс будет новая упаковка. По планам все должно выйти ближе к концу года или в начале следующего. А потом, конечно, во время гастролей с этим альбомом [четырнадцатый студийный альбом TESTAMENT, грядущий "Para Bellum"], мы найдем время куда-нибудь съездить, чтобы сыграть именно этот альбом ["Souls Of Black"], просто чтобы отпраздновать и помочь продвинуть этот релиз, когда он выйдет. Будет точно круто!

Мы возвращаем права на все наши первые шесть записей с лейбла Atlantic. А следующим альбомом [который будет переиздан после "Souls Of Black"] будет "The Ritual" [1992 года выпуска]. И это то, чего мы всегда избегали, но теперь я с нетерпением жду возможности когда-нибудь сыграть весь этот альбом целиком. Я сам нетерпением жду этого!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

6 окт 2025
G
Gleb Monster
постарел Чак
6 окт 2025
IJzerklompje
Да, его бы перемикшировать. Риффы хорошие на нём, звучание могло бы быть получше
6 окт 2025
L
LU---
Так каждый их альбом История и КАждый!!!!!!!! Со своим звуком!
Зачем переделывать?
Не понимаю
просмотров: 296

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
