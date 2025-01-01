сегодня



GREYSON NEKRUTMAN остается в SEPULTURA



Группа SEPULTURA опубликовала следующее сообщение:



«Как вы наверняка знаете, наш барабанщик Greyson Nekrutman временно помогает нашим друзьям из TRIVIUM, но в 2026 он вернется ы SEPULTURA и продолжит прощальный тур коллектива. Следите за новыми датами!»







+0 -0



просмотров: 130

