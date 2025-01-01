Arts
Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'a, я своими делами занимался!»



BRUCE DICKINSON в интервью "Talk Is Jericho" ответил на вопрос, обращал ли он внимание на то, что делали IRON MAIDEN, пока он был вне группы:

«Нет. Дело не в том, что мне было неинтересно слушать альбомы эпохи Blaze. Я был просто слишком занят своими делами. Так что я был в курсе, но думал: "Это не моё дело. Я больше не в группе". И я желал Blaze удачи, потому что когда он присоединился к группе, я подумал: "Вот это да". Потому что его голос сильно отличается от моего. Мне нравилось то, что он делал в WOLFSBANE. И я подумал: "Надеюсь, всё сложится как надо". К сожалению, не сложилось. Но я люблю Blaze. Я считаю, что он прекрасный человек. В нём нет ни капли злобы. Он отличный парень».

На вопрос, была ли это его идея или идея басиста Steve Harris, чтобы IRON MAIDEN исполнили песни эпохи Blaze «The Clansman» и «Sign Of The Cross» после возвращения Dickinson'a в группу, он ответил:

«Я, честно говоря, не помню. Но когда я это услышал, я подумал: "Я мог бы и взбрыкнуть". Честно говоря, не все песни, которые они записали с Blaze, подходят моему голосу. Потому что некоторые песни, которые они писали для Blaze, не совсем в моём диапазоне — они низковаты. В то время как Blaze мог исполнять определённую мелодию во всю мощь, потому что она была в его диапазоне, мне, честно говоря, было бы сложно спеть эту мелодию так же эффектно, как Blaze, потому что она немного ниже того диапазона, в котором мой голос раскрывается во всей своей полноте».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
