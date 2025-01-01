6 окт 2025



В следующем году LOU GRAMM выпустит новую пластинку



LOU GRAMM в недавнем интервью рассказал о планах выпуска в следующем году нового сольного альбома. По его словам, альбом будет называться «Released», и ожидается, что он выйдет в феврале. Этот альбом станет первым сольным творением с момента выхода альбома Lou Gramm Band в 2009 году. Lou также выпустил сольные альбомы в 1987 и 1989 годах, которые называются «Ready or Not» и «Long Hard Look» соответственно. Описывая звучание нового альбома, Gramm сказал:



«Это рок. Это хорошие рок-песни, и все они сильно отличаются друг от друга. И стиль, я думаю, на данный момент, в какой-то степени уникальный, мой собственный, что мне нравится. В нём есть оттенки Foreigner, но я думаю, что он больше похож на мои сольные альбомы, чем на что-либо ещё. Это хорошо написанные, отличные рок-песни, и я с нетерпением жду, когда публика их услышит».



Gramm рассказал в интервью, что на альбоме «Released» есть несколько треков, которые были первоначально записаны во время сессий «Ready or Not» и «Long Hard Look», но в то время не были выпущены.



«Когда вы выпускаете альбом, в нём 10 песен, но всегда есть три или четыре отличные идеи, которые не вошли в альбом, вероятно, потому что они не были доработаны. Поэтому я вернулся к ним и прослушал записи альбомов "Ready or Not" и "Long Hard Look" и нашёл по крайней мере две, а может быть, и три песни из каждого из этих альбомов, которые не были доделаны.



К счастью, у нас было 10 хороших песен для выпуска. Так что три другие песни, какими бы хорошими они ни были, как бы испарились в воздухе. Но я решил вернуться и прослушать почти готовые песни, и я их доделал. И теперь они есть на моём новом альбоме».



Lou также рассказал, что он записал альбом с участниками своей нынешней сольной группы. О Gary Hoey он сказал:



«У него самого вышло много альбомов. Он отличный гитарист, певец и автор песен, и он отлично вписался в группу. У него отличный стиль, и он любит играть наши песни вместе с нами».

Группа очень сильная, и мы получаем отличные отзывы везде, где бы ни выступали. И играть эти песни очень весело. Я исполняю свои собственные песни, а также песни Foreigner. Так что каждый получает то, что хочет».



Помимо выступлений с Foreigner у Lou есть несколько подтверждённых сольных концертов, они запланированы на 17 октября в Нэшвилле и 28 мая 2026 года в Стэмфорде, Коннектикут. Gramm также примет участие в следующем круизе «70s Rock & Romance Cruise», запланированном на 21–28 марта 2026 года.





