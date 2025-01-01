Arts
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 41
*Новое видео MEGADETH 31
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужа... 24
*

Lou Gramm

*



6 окт 2025 : 		 В следующем году LOU GRAMM выпустит новую пластинку

12 ноя 2024 : 		 LOU GRAMM о вокалисте GUNS N' ROSES

10 ноя 2024 : 		 LOU GRAMM не жалеет об уходе из FOREIGNER

14 июл 2024 : 		 LOU GRAMM: «А не продать ли мне?»

25 апр 2024 : 		 LOU GRAMM о включении FOREIGNER в ЗСРнР

9 апр 2024 : 		 LOU GRAMM: «Если ты умен, то понимаешь, когда надо заканчивать»

8 апр 2024 : 		 LOU GRAMM об отношениях с MICK'ом JONES'ом

1 апр 2024 : 		 LOU GRAMM об уходе на пенсию

16 мар 2024 : 		 LOU GRAMM: «Пора завязывать»

24 янв 2024 : 		 LOU GRAMM исполнил классику FOREIGNER

28 ноя 2023 : 		 LOU GRAMM о своем заболевании

2 ноя 2023 : 		 LOU GRAMM исполнил FOREIGNER вместе с ASIA FEATURING JOHN PAYNE

24 окт 2023 : 		 LOU GRAMM о песне FOREIGNER "I Want To Know What Love Is": «Я не получил ни цента»

29 авг 2023 : 		 LOU GRAMM о неизданных песнях FOREIGNER: «Я буду удивлён, если они когда-нибудь увидят свет»

10 мар 2023 : 		 LOU GRAMM исполняет классику FOREIGNER

28 фев 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Я уважаю Lou Gramm'a»

17 фев 2023 : 		 Видео с выступления LOU GRAMM

16 авг 2022 : 		 LOU GRAMM исполняет FOREIGNER

5 июн 2021 : 		 Вышел сборник LOU GRAMM

30 дек 2019 : 		 LOU GRAMM об уходе на покой: «Я потерял желание гастролировать»

18 янв 2019 : 		 LOU GRAMM о своём уходе

31 дек 2018 : 		 LOU GRAMM уходит со сцены

6 окт 2015 : 		 LOU GRAMM надеется что-то выпустить в 2016 году

19 авг 2015 : 		 LOU GRAMM планирует ЕР

22 апр 2009 : 		 Бывший вокалист FOREIGNER дебютирует в новой группе
| - |

|||| 6 окт 2025

В следующем году LOU GRAMM выпустит новую пластинку



zoom
LOU GRAMM в недавнем интервью рассказал о планах выпуска в следующем году нового сольного альбома. По его словам, альбом будет называться «Released», и ожидается, что он выйдет в феврале. Этот альбом станет первым сольным творением с момента выхода альбома Lou Gramm Band в 2009 году. Lou также выпустил сольные альбомы в 1987 и 1989 годах, которые называются «Ready or Not» и «Long Hard Look» соответственно. Описывая звучание нового альбома, Gramm сказал:

«Это рок. Это хорошие рок-песни, и все они сильно отличаются друг от друга. И стиль, я думаю, на данный момент, в какой-то степени уникальный, мой собственный, что мне нравится. В нём есть оттенки Foreigner, но я думаю, что он больше похож на мои сольные альбомы, чем на что-либо ещё. Это хорошо написанные, отличные рок-песни, и я с нетерпением жду, когда публика их услышит».

Gramm рассказал в интервью, что на альбоме «Released» есть несколько треков, которые были первоначально записаны во время сессий «Ready or Not» и «Long Hard Look», но в то время не были выпущены.

«Когда вы выпускаете альбом, в нём 10 песен, но всегда есть три или четыре отличные идеи, которые не вошли в альбом, вероятно, потому что они не были доработаны. Поэтому я вернулся к ним и прослушал записи альбомов "Ready or Not" и "Long Hard Look" и нашёл по крайней мере две, а может быть, и три песни из каждого из этих альбомов, которые не были доделаны.

К счастью, у нас было 10 хороших песен для выпуска. Так что три другие песни, какими бы хорошими они ни были, как бы испарились в воздухе. Но я решил вернуться и прослушать почти готовые песни, и я их доделал. И теперь они есть на моём новом альбоме».

Lou также рассказал, что он записал альбом с участниками своей нынешней сольной группы. О Gary Hoey он сказал:

«У него самого вышло много альбомов. Он отличный гитарист, певец и автор песен, и он отлично вписался в группу. У него отличный стиль, и он любит играть наши песни вместе с нами».
Группа очень сильная, и мы получаем отличные отзывы везде, где бы ни выступали. И играть эти песни очень весело. Я исполняю свои собственные песни, а также песни Foreigner. Так что каждый получает то, что хочет».

Группа очень сильная, и мы получаем отличные отзывы везде, где бы ни выступали. И играть эти песни очень весело. Я исполняю свои собственные песни, а также песни Foreigner. Так что каждый получает то, что хочет».

Помимо выступлений с Foreigner у Lou есть несколько подтверждённых сольных концертов, они запланированы на 17 октября в Нэшвилле и 28 мая 2026 года в Стэмфорде, Коннектикут. Gramm также примет участие в следующем круизе «70s Rock & Romance Cruise», запланированном на 21–28 марта 2026 года.



КомментарииСкрыть/показать

