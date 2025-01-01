Arts
Новости
*

Sinsaenum

*
Страна
InternationalМеждународный



6 окт 2025 : 		 Новое видео SINSAENUM

30 июл 2025 : 		 Новое видео SINSAENUM

29 июл 2025 : 		 Новая песня SINSAENUM

27 июн 2025 : 		 Новое видео SINSAENUM

21 май 2025 : 		 Новое видео SINSAENUM

23 май 2022 : 		 SINSAENUM нашли замену Джоуи

13 фев 2022 : 		 Барабанщик KORN — о Джои Джордисоне

28 окт 2021 : 		 Основатель SINSAENUM — о причинах смерти Джои Джордисона

23 авг 2021 : 		 Музыканты SINSAENUM — о Джои

5 авг 2021 : 		 Monte Conner, подписавший контракт со SLIPKNOT, о Джои

3 авг 2021 : 		 Лидер SEPULTURA — о Джои Джордисоне

1 авг 2021 : 		 Басист SINSAENUM критикует TMZ

26 окт 2018 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT работает над автобиографией

12 окт 2018 : 		 Вокалист MAYHEM выступил с SINSAENUM

1 окт 2018 : 		 SINSAENUM открыли тур

28 сен 2018 : 		 SINSAENUM записали кавер-версию песни MELVINS

16 авг 2018 : 		 Видео с текстом от SINSAENUM

27 июл 2018 : 		 Новое видео SINSAENUM

29 июн 2018 : 		 Видео с текстом от SINSAENUM

19 май 2018 : 		 Новое видео SINSAENUM

12 апр 2018 : 		 Новый альбом SINSAENUM выйдет в августе

27 окт 2017 : 		 Видео с текстом от SINSAENUM

29 сен 2017 : 		 Новое видео SINSAENUM

16 сен 2017 : 		 Новый ЕР SINSAENUM выйдет осенью

20 авг 2016 : 		 Видео с текстом от SINSAENUM

13 июл 2016 : 		 Новое видео SINSAENUM
Новое видео SINSAENUM



Spiritual Lies, новое видео группы SINSAENUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "In Devastation", выпущенного earMUSIC. Помимо Frédéric Leclercq, в записи принимали участие Attila Csihar (MAYHEM),Sean Zatorsky (DÅÅTH),Stéphane Buriez (LOUDBLAST), Heimoth (SETH), а партии ударных исполнил Andre Joyzi, техник Джоуи:

01. In Devastation
02. Cede To Thunder
03. Shades Of Black
04. Obsolete And Broken
05. Last Goodbye
06. Spiritual Lies
07. Destroyer
08. Buried Alive
09. This Wretched World
10. Over The Red Wall




