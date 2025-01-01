Новое видео SINSAENUM

Spiritual Lies, новое видео группы SINSAENUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "In Devastation", выпущенного earMUSIC. Помимо Frédéric Leclercq, в записи принимали участие Attila Csihar (MAYHEM),Sean Zatorsky (DÅÅTH),Stéphane Buriez (LOUDBLAST), Heimoth (SETH), а партии ударных исполнил Andre Joyzi, техник Джоуи:
01. In Devastation
02. Cede To Thunder
03. Shades Of Black
04. Obsolete And Broken
05. Last Goodbye
06. Spiritual Lies
07. Destroyer
08. Buried Alive
09. This Wretched World
10. Over The Red Wall
