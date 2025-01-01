Arts
Новости
Новости
Olde Throne

6 окт 2025

Новое видео OLDE THRONE



The Most Elder Days, новое видео OLDE THRONE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Megalith, выход которого намечен на 21 ноября:

01. Primordial Realm
02. The Most Elder Days
03. My Throne
04. An Drochshúil
05. Ail Na Mireann
06. Temple Of The Sky
07. Sceach Geal
08. Tuan’s Bane




просмотров: 80

