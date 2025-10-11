сегодня



Гитарист SCORPIONS: «Перед уходом мы попросили у Uli об одной услуге»



RUDOLF SCHENKER в недавнем интервью рассказал об уходе ULI JON ROTH из Scorpions в 1978 году:



«ULI JON ROTH пришёл однажды утром, в воскресенье. Я жил в обычной квартире в Ганновере. И он спросил: "Rudolf, можно с тобой поговорить?" Я ответил: "Конечно. Заходи, заходи". Он такой: "Rudolf, я хочу уйти".



Я ответил: "Хорошо". Он спросил: "Ты больше ничего не скажешь?" Я ответил: "Нет, потому что я наблюдал за тобой. Я понял, что рано или поздно ты займёшься своим собственным проектом"».



Проектом, который Roth имел в виду, оказался Electric Sun, который должен был дебютировать в 1979 году с альбомом "Earthquake".



Но прежде чем он официально расстался со SCORPIONS, SCHENKER попросил его об одном одолжении:



«И тогда мы сказали: "Но ты можешь оказать нам одну услугу. Запиши с нами альбом "Tokyo Tapes" в качестве последнего материала, как последнее завещание Scorpions". И мы отправились в Японию. Мы сделали альбом "Tokyo Tapes". А потом Uli ушёл». http://www.the-scorpions.com





