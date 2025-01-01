Arts
Новости
Robert Fripp & Toyah

7 окт 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполнили хит BIKINI KILL

5 авг 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполнили хит BLACK SABBATH

30 июл 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполнили хит EXTREME

16 июл 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполнили хит JOAN JETT

30 июн 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполнили хит RAMOMES

17 июн 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит SURVIVOR

12 май 2025 : 		 ROBERT FRIPP перенес сердечный приступ

5 май 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют GERRY AND THE PACEMAKERS

2 май 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют ROD STEWART

7 апр 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют JOAN JETT & THE BLACKHEARTS

2 апр 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит Тины Тёрнер

25 фев 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют BLONDIE

17 фев 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит SCORPIONS

4 фев 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE

28 янв 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют AMYL AND THE SNIFFERS

13 янв 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит FOO FIGHTERS

7 янв 2025 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BILLY IDOL

23 дек 2024 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH продолжают рождественскую тему

2 дек 2024 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH продолжают рождественскую тему

26 ноя 2024 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит JAMES BROWN

19 ноя 2024 : 		 У ROBERT FRIPP & TOYAH уже Рождество

5 ноя 2024 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит THE CRANBERRIES

29 окт 2024 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DAVID BOWIE

22 окт 2024 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит THE STRANGLERS

8 окт 2024 : 		 CHESNEY HAWKES в новом видео ROBERT FRIPP & TOYAH

1 окт 2024 : 		 ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит GERRY AND THE PACEMAKERS
ROBERT FRIPP & TOYAH исполнили хит BIKINI KILL



ROBERT FRIPP с женой Toyah'ей Willcox продолжают играть кавер-версии — на этот раз настал момент для композиции BIKINI KILL “Rebel Girl”.






просмотров: 189

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
