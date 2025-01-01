Arts
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 43
*Новое видео MEGADETH 31
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 27
*BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужа... 24
Новости
8 окт 2025 : 		 Юбилейная версия альбома SIGH выйдет осенью

16 июн 2025 : 		 Новое видео SIGH

11 апр 2025 : 		 SIGH перезаписывают альбом

29 июн 2023 : 		 Фрагмент концертного релиза SIGH

20 май 2023 : 		 Фрагмент концертного релиза SIGH

22 апр 2023 : 		 Концертный релиз SIGH выйдет летом

14 дек 2022 : 		 Новое видео SIGH

10 авг 2022 : 		 Новое видео SIGH

16 июн 2022 : 		 Новое видео SIGH

24 мар 2022 : 		 SIGH на Peaceville Records

23 июн 2021 : 		 Переиздание SIGH выйдет осенью

17 янв 2021 : 		 Сборник редких треков SIGH выйдет весной

30 сен 2018 : 		 PHILIP ANSELMO на новом альбоме SIGH

30 апр 2015 : 		 Новый альбом SIGH доступен для прослушивания

18 апр 2015 : 		 Новое видео SIGH

4 дек 2013 : 		 Переиздание SIGH выйдет в январе

26 фев 2013 : 		 DR. MIKANNIBAL потеряла ребенка

17 янв 2013 : 		 MIRAI, DR. MIKANNIBAL из SIGH ждут ребенка

6 дек 2012 : 		 "Gallows Gallery" SIGH выйдет на виниле

15 фев 2012 : 		 Новая песня SIGH

14 дек 2011 : 		 Новый альбом SIGH выйдет в марте

13 янв 2010 : 		 Новое видео SIGH

17 ноя 2009 : 		 Новая песня SIGH

18 окт 2009 : 		 Обложка нового альбома SIGH

7 сен 2009 : 		 Трек-лист нового альбома SIGH

23 дек 2008 : 		 SIGH переиздают альбом "Imaginary Sonicscape"
Юбилейная версия альбома SIGH выйдет осенью



Peaceville отметят тридцатилетие альбома SIGH Infidel Art выпуском обновленной версии, которая будет доступна на виниле (разные цвета), кассете и двойном CD. Новый мастеринг сделал Patrick Engel в Temple of Disharmony:

Mirai Kawashima: «Я прекрасно понимаю, что альбомы Sigh, выпущенные в 90-х на лейбле Cacophonous Records, долгое время было трудно найти. На самом деле, очень многие лейблы пытались переиздать эти альбомы, но это так и не сработало. Однако, наконец-то ожидание закончилось! Скоро вы сможете приобрести их как на виниле, так и на компакт-дисках на лейбле Peaceville Records. Конечно, эти альбомы намного примитивнее того, что мы делаем сегодня, но они определенно сформировали нас такими, какие мы есть в настоящем. И что меня действительно удивило, так это то, что эти четыре альбома были выпущены в течение 5 лет. Как продуктивно мы тогда работали!»

CD1
“Izuna”
“The Zombie Terror”
“Desolation”
“The Last Elegy”
“Suicidogenic”
“Beyond Centuries”

CD2
“Izuna (first mix)”
“The Zombie Terror (first mix)”
“Desolation (first mix)”
“The Last Elegy (first mix)”
“Suicidogenic (first mix)”
“Beyond Centuries (first mix)”
“The Zombie Terror (Far East Gate Inferno version)”
“Suicidogenic” (Kawir split EP version)
“Schizo” (Kawir split EP version)



просмотров: 33

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом