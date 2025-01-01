сегодня



Юбилейная версия альбома SIGH выйдет осенью



Peaceville отметят тридцатилетие альбома SIGH Infidel Art выпуском обновленной версии, которая будет доступна на виниле (разные цвета), кассете и двойном CD. Новый мастеринг сделал Patrick Engel в Temple of Disharmony:



Mirai Kawashima: «Я прекрасно понимаю, что альбомы Sigh, выпущенные в 90-х на лейбле Cacophonous Records, долгое время было трудно найти. На самом деле, очень многие лейблы пытались переиздать эти альбомы, но это так и не сработало. Однако, наконец-то ожидание закончилось! Скоро вы сможете приобрести их как на виниле, так и на компакт-дисках на лейбле Peaceville Records. Конечно, эти альбомы намного примитивнее того, что мы делаем сегодня, но они определенно сформировали нас такими, какие мы есть в настоящем. И что меня действительно удивило, так это то, что эти четыре альбома были выпущены в течение 5 лет. Как продуктивно мы тогда работали!»



CD1

“Izuna”

“The Zombie Terror”

“Desolation”

“The Last Elegy”

“Suicidogenic”

“Beyond Centuries”



CD2

“Izuna (first mix)”

“The Zombie Terror (first mix)”

“Desolation (first mix)”

“The Last Elegy (first mix)”

“Suicidogenic (first mix)”

“Beyond Centuries (first mix)”

“The Zombie Terror (Far East Gate Inferno version)”

“Suicidogenic” (Kawir split EP version)

“Schizo” (Kawir split EP version)





+0 -0



просмотров: 33

