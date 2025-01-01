сегодня



Новая песня TERROR CORPSE



“Sons Of Perdition”, новая песня группы TERROR CORPSE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Ash Eclipses Flesh, выход которого запланирован на 21 ноября:



“Pyre Of Ash And Bone”

“Gate Zero”

“Womb Of The Hollow Earth”

“Blissful Incineration”

“Fallout Obliteration”

“Nuclear Winter”

“Transmission Beta”

“The Hollow That Devours”

“Sons Of Perdition”

“Into The Crypts Of Rays”

<a href="https://darkdescentrecords.bandcamp.com/album/ash-eclipses-flesh">Ash Eclipses Flesh by Terror Corpse</a>





+0 -0



просмотров: 178

