сегодня



Вокалисту RAVEN уже лучше



Вокалист RAVEN John Gallagher опубликовал небольшой ролик, в котором рассказал о состоянии здоровья:



«Привет, я просто хочу рассказать всем о том, как у меня дела. Но прежде чем мы перейдем к этому, я хотел бы выразить огромное, огромное «спасибо» всем, кто желал мне здоровья, присылал сообщения, поддерживал мое настроение, посылал шутки, но в общем был рядом со мной во время всего этого испытания в больнице и всего остального. Так что спасибо вам большое, большое. Спасибо моей семье, моим близким друзьям, которые были рядом со мной. Без вас я бы не справился.



Но я иду на поправку. Это требует времени. Я все еще хожу к врачам, сдаю анализы и все такое прочее, но дела идут лучше. К сожалению, не настолько быстро, чтобы мы смогли принять участие в фестивале Frost And Fire 24 октября в Вентуре, штат Калифорния. Мы вынуждены были отказаться, и мне очень жаль, но я просто недостаточно силен, чтобы делать то, что мы делаем, на том уровне, на котором вы от нас ожидаете. Очень жаль, и это добавляет еще больше долгов к тому, что мы набрали из-за европейского тура, но ничего не поделаешь. Если мы собираемся сделать играть, то мы сделаем это правильно. Но, с другой стороны, как я уже сказал, мне становится лучше. У нас есть много нового материала, который мы собирали до того, как я попал в аварию, и я начинаю его пересматривать и дополнять. Мы запишем новый альбом и будем гастролировать. Так что 2026 год станет знаменательным для RAVEN. Мы будем в деле и встретимся со всеми вами уже очень, очень скоро, чтобы надрать вам задницу в 2026 году. Так что будьте начеку!»







