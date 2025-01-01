Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 56
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 50
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 56
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 50
*Новое видео MEGADETH 33
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 26
[= ||| все новости группы



*

Raven

*



13 окт 2025 : 		 Вокалисту RAVEN уже лучше

25 авг 2025 : 		 Вокалист RAVEN обещает вернуться на сцену

19 янв 2025 : 		 Вокалист RAVEN: «METALLICA всё такие же!»

15 янв 2025 : 		 Видео с текстом от RAVEN

16 дек 2024 : 		 RAVEN готовят ЕР

29 май 2024 : 		 RAVEN планируют бокс-сет All For One

12 июл 2023 : 		 Вокалист RAVEN против подкладок

17 май 2023 : 		 Новое видео RAVEN

29 мар 2023 : 		 Новая песня RAVEN

5 ноя 2022 : 		 Новый альбом RAVEN выйдет весной

20 авг 2022 : 		 Видео с текстом от RAVEN

23 июл 2022 : 		 Новый альбом RAVEN выйдет осенью

27 дек 2021 : 		 DAVID ELLEFSON исполнил кавер-версию JUDAS PRIEST в RAVEN

11 ноя 2021 : 		 Концертное видео RAVEN

8 окт 2021 : 		 Вышел трибьют RAVEN

14 дек 2020 : 		 Новое видео RAVEN

29 сен 2020 : 		 Вокалист RAVEN: «История с COVID-19 непомерно раздута»

9 сен 2020 : 		 Вокалист RAVEN — о «фанере» на концертах

2 сен 2020 : 		 Новое видео RAVEN

31 июл 2020 : 		 Видео с текстом от RAVEN

9 июн 2020 : 		 Новый альбом RAVEN выйдет осенью

11 май 2020 : 		 Новый альбом RAVEN будет "безумным"

22 май 2019 : 		 Вокалист RAVEN о логотипе

6 янв 2019 : 		 Новое видео RAVEN

7 ноя 2018 : 		 Концертный альбом RAVEN выйдет зимой

17 май 2017 : 		 Барабанщик не присоединится к RAVEN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалисту RAVEN уже лучше



zoom
Вокалист RAVEN John Gallagher опубликовал небольшой ролик, в котором рассказал о состоянии здоровья:

«Привет, я просто хочу рассказать всем о том, как у меня дела. Но прежде чем мы перейдем к этому, я хотел бы выразить огромное, огромное «спасибо» всем, кто желал мне здоровья, присылал сообщения, поддерживал мое настроение, посылал шутки, но в общем был рядом со мной во время всего этого испытания в больнице и всего остального. Так что спасибо вам большое, большое. Спасибо моей семье, моим близким друзьям, которые были рядом со мной. Без вас я бы не справился.

Но я иду на поправку. Это требует времени. Я все еще хожу к врачам, сдаю анализы и все такое прочее, но дела идут лучше. К сожалению, не настолько быстро, чтобы мы смогли принять участие в фестивале Frost And Fire 24 октября в Вентуре, штат Калифорния. Мы вынуждены были отказаться, и мне очень жаль, но я просто недостаточно силен, чтобы делать то, что мы делаем, на том уровне, на котором вы от нас ожидаете. Очень жаль, и это добавляет еще больше долгов к тому, что мы набрали из-за европейского тура, но ничего не поделаешь. Если мы собираемся сделать играть, то мы сделаем это правильно. Но, с другой стороны, как я уже сказал, мне становится лучше. У нас есть много нового материала, который мы собирали до того, как я попал в аварию, и я начинаю его пересматривать и дополнять. Мы запишем новый альбом и будем гастролировать. Так что 2026 год станет знаменательным для RAVEN. Мы будем в деле и встретимся со всеми вами уже очень, очень скоро, чтобы надрать вам задницу в 2026 году. Так что будьте начеку!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 102

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом